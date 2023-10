Os ordenadores determinan a causa da extinción dos dinosauros

Un grupo de investigadores do Dartmouth College utilizou un método de modelado de inversión bayesiano para determinar a causa máis probable do evento de extinción do Cretácico-Paleóxeno, que exterminou os dinosauros. Ao analizar datos xeolóxicos e climáticos, os investigadores desenvolveron un escenario que coincidía co rexistro fósil. O seu modelo informático imparcial determinou que os gases liberados polo volcán escudo Deccan Traps durante un período de 300,000 anos foron suficientes para desencadear o evento de extinción. Este enfoque imparcial proporciona novos coñecementos sobre a causa da desaparición dos dinosauros.

Os nenos con autismo e TDAH teñen dificultades para eliminar o BPA

Descubriuse que o bisfenol A (BPA), un composto químico utilizado na fabricación de plásticos, ten efectos perturbadores endócrinos. Un estudo recente demostrou que os nenos con trastorno do espectro autista e trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH) teñen unha capacidade reducida para eliminar o BPA dos seus sistemas. Este achado é significativo tendo en conta o aumento dos diagnósticos para ambas as condicións ao longo dos anos. Aínda que é pouco probable que a exposición ao BPA sexa a única causa destes trastornos, pode contribuír ao seu desenvolvemento.

A nova técnica é prometedora no tratamento de toxinas PFAS nas augas subterráneas

Un grupo de investigadores da Universidade Estatal de Ohio desenvolveu unha nova técnica para tratar as substancias per- e polifluoroalquilo (PFAS) nas augas subterráneas contaminadas. Os compostos de PFAS, coñecidos como "químicos para sempre" debido á súa persistencia no medio ambiente, relacionáronse con varios problemas de saúde. Os investigadores utilizaron a degradación por ultrasóns para debilitar os enlaces químicos dos sulfonatos de fluortelómero, un tipo de PFAS que se atopa habitualmente nas espumas contra incendios. Esta técnica mostra potencial no tratamento tanto de toxinas PFAS como de produtos farmacéuticos nas augas residuais e das billas municipais.

O vídeo Time-Lapse da NASA mostra restos estelares

A NASA lanzou un vídeo de lapso de tempo que mostra os restos dunha estrela que explotou hai 20,000 anos. Usando o Telescopio Espacial Hubble, os astrónomos observaron unha parte da burbulla de supernova en expansión na nebulosa Cygnus Loop. A imaxe en lapso de tempo revela que os anacos da estrela lanzaban ao espazo a unha velocidade de medio millón de quilómetros por hora. Este vídeo cautivador ofrece unha visión da explosión en curso e ofrece información valiosa sobre os restos estelares.

As consecuencias da deshonestidade

Investigadores de ciencias sociais identificaron un novo fenómeno chamado "fuga da honestidade". Este termo refírese á tendencia dos individuos honestos a emigrar de áreas onde predominan as trampas. Esta migración crea un ciclo de duplicidade, que leva a un liderado político de peor calidade, un crecemento reducido dos ingresos e unha diminución da produtividade do traballo. En Italia, por exemplo, os rexistros de nacemento falsos úsanse como medida de honestidade rexional. Aqueles que migran de zonas de alto nivel de fraude a zonas de baixa fraude teñen menos probabilidades de ter certificados de nacemento falsificados. Comprender as consecuencias da deshonestidade pode informar estratexias para crear comunidades máis honestas.

