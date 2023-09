Seda de araña sintetizada por vermes de seda xeneticamente modificados, evitando arañas

Os científicos evitaron as arañas na produción de seda de araña modificando xeneticamente os vermes de seda mediante CRISPR-Cas9. A seda de araña é coñecida polas súas notables propiedades mecánicas, como a alta resistencia á tracción, ductilidade, tenacidade e adhesividade. Este avance na ciencia dos materiais abre varias posibilidades, incluíndo o desenvolvemento de roupa máis duradeira e cómoda, novos tipos de armaduras antibalas e aplicacións biomédicas.

A produción de seda de araña por parte das arañas está limitada a fins específicos. Polo tanto, os investigadores buscaron unha fonte máis compatible de seda de araña. Os Golden Retrievers poderían vir á mente como unha posibilidade, pero os investigadores en China optaron polos vermes de seda por varias razóns esenciais. Os vermes de seda xeneticamente modificados producen seda de araña, o que os converte en produtores de seda ideais.

A nave espacial Osiris-Rex entregará unha mostra de asteroide á Terra

A sonda Osiris-Rex entregará á Terra unha mostra do asteroide 101955 Bennu. A nave espacial, despois de percorrer unha distancia de 4 millóns de quilómetros, recolleu con éxito medio quilo de cascallos espaciais de Bennu a través dunha cápsula de mostra lanzada nun paracaídas. Esta misión ten como obxectivo proporcionar información valiosa sobre as orixes do noso sistema solar.

Bennu considérase un obxecto potencialmente perigoso e parte do grupo Apolo de asteroides carbonosos que atravesan a Terra. Hai unha pequena probabilidade de que afecte á Terra entre 2178 e 2290. Ao estudar a mostra, os investigadores esperan coñecer mellor a historia do sistema solar.

A cor brillante nos primates serve para fins de comunicación social

Aínda que os mamíferos adoitan presentar cores máis apagadas, hai excepcións entre os primates. Un estudo realizado por investigadores da Universidade de Bristol suxire que a cor brillante nalgúns primates serve como forma de comunicación social dentro de especies que non teñen unha boa visión das cores. Esta cor brillante transmite información relacionada coa fertilidade e a xerarquía social.

Anteriormente, críase que a cor brillante nos mamíferos correspondía a unha visión das cores mellorada. Non obstante, este estudo desafía esa suposición e proporciona novos coñecementos sobre o uso da cor na comunicación social dos primates.

Reconsiderando o crecemento económico: decrecemento e crecemento

Dado que o cambio climático supón un desafío para a economía global e a supervivencia humana, os responsables políticos defenderon o "crecemento verde" como solución. Este concepto suxire que é posible lograr un crecemento económico reducindo as emisións de gases de efecto invernadoiro e promovendo a sustentabilidade. Non obstante, un número crecente de académicos expresa escepticismo cara a este enfoque.

En cambio, algúns académicos propoñen paradigmas alternativos. Un destes paradigmas é o "decrecemento", que avoga por unha redución planificada do consumo de material. Outra perspectiva é o "crecemento", que fai fincapé na sustentabilidade sen centrarse unicamente no crecemento do PIB. Estes enfoques alternativos pretenden abordar as consecuencias ambientais e sociais dos modelos tradicionais de crecemento económico.

Buracos negros supermasivos máis famentos: consumo de materia máis rápido

Investigacións recentes da Northwestern University suxiren que os buracos negros supermasivos poden consumir a materia circundante máis rápido do que se pensaba. Estes buracos negros retorcen o espazo-tempo circundante, facendo que o disco de acreción se triture en aneis interiores e exteriores. A medida que se devora o anel interior, o disco exterior reabastece a materia consumida, dando lugar a un proceso continuo.

Este achado cuestiona os modelos existentes que suxiren un proceso de consumo moito máis longo. Se a teoría é correcta, un ciclo completo de consumo de materia leva meses, en lugar dos centos de anos estimados anteriormente.

