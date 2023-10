A alarmante perda das plataformas de xeo antárticas revelada polas observacións por satélite

As observacións por satélite revelaron unha preocupante perda de densidade de xeo nas plataformas de xeo da Antártida nos últimos 25 anos, o que subliña o impacto acelerado do cambio climático. O estudo, que analizou 100,000 imaxes de radar de satélite das misións Copernicus Sentinel-1 e CryoSat da Axencia Espacial Europea, descubriu que máis do 40% das plataformas de xeo flotantes da Antártida diminuíron significativamente o seu volume desde 1997. Das 162 plataformas de xeo antárticas experimentadas, 71 unha diminución do volume, o que provocou unha perda total duns 8.3 billóns de toneladas de xeo durante o período de estudo.

Os resultados destacan as posibles implicacións desta perda de xeo. Como extensións das capas de xeo terrestres da Antártida, as plataformas de xeo actúan como unha barreira que ralentiza o fluxo de xeo cara ao océano, estabilizando así os glaciares. Non obstante, a perda das plataformas de xeo contribúe non só ao aumento do nivel do mar, senón tamén á perda acelerada de xeo en forma de auga doce dos glaciares que flúe ao océano. Este dobre impacto supón un risco importante.

O estudo revelou que o derretimento das plataformas de xeo provocou a liberación de aproximadamente 74 billóns de toneladas de auga doce de fusión ao océano. Este fluxo de auga de fusión podería afectar á circulación oceánica, que xoga un papel vital na regulación da temperatura global e no mantemento da vida acuática.

A investigación tamén demostrou unha imaxe complexa da perda de xeo na Antártida. As plataformas de xeo do lado occidental do continente, sometidas a augas máis cálidas debido ás diferentes correntes e ventos, experimentaron unha perda de xeo máis importante en comparación coas do lado oriental. A plataforma de xeo de Getz, a máis grande da Antártida, perdeu 2 billóns de toneladas de xeo desde 1997, con preto do 5% da perda atribuída á ruptura do xeo e á deriva cara ao océano. O 95% restante da perda debeuse á fusión na base da plataforma de xeo.

O estudo conclúe que case a metade das plataformas de xeo da Antártida están encollendo sen signos de recuperación, o que indica que non se están a rexenerar baixo a presión do quecemento do clima. Isto pon de manifesto a necesidade urxente dun seguimento continuo por satélite da Antártida, como as misións Copernicus Sentinel-1 e CryoSat, para rastrexar e comprender os cambios que están a suceder nesta paisaxe polar remota.

Fontes:

– Publicación da revista Science Advances

– Misións de satélites Copernicus Sentinel-1 e CryoSat da Axencia Espacial Europea (ESA).