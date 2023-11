Novas enquisas do ceo e o desafío dos brillos por satélite

As enquisas do ceo a gran escala están a punto de revolucionar o campo da astronomía ao permitirlles aos astrónomos estudar o ceo en constante cambio nunha escala de tempo moito máis curta. Observatorios como Vera Rubin e outros abrirán vías para observar eventos transitorios, como as supernovas, nas súas etapas máis temperás. Estes estudos tamén axudarán ao descubrimento de asteroides próximos á Terra que poderían pasar desapercibidos anteriormente. Non obstante, o progreso das constelacións de satélites, como Starlink, supón unha ameaza potencial para o éxito destas enquisas debido á contaminación lumínica.

Un estudo recente realizado por un equipo de investigadores afondou no impacto das constelacións de satélites nas enquisas do ceo, especialmente utilizando observacións da Zwicky Transient Facility (ZTF). Aínda que os estudos anteriores centráronse predominantemente no brillo xeral dos satélites, este estudo explorou os brillos dos satélites como un factor determinante. Os satélites, debido á súa orientación cambiante mentres orbitan, poden producir escintileos ou brillos cando as superficies planas reflicten a luz solar cara á Terra. Estes brillos aseméllanse a transitorios de curta duración, polo que é difícil distinguilos dos eventos astronómicos xenuínos e filtrar os datos.

O equipo analizou os datos do ZTF durante un período de tres anos e descubriu que os brillos dos satélites teñen unha influencia considerable. Estimaron que, de media, os brillos duran de decenas a centos de milisegundos, con aproximadamente 80,000 brillos de satélites por hora no ceo. Esta afluencia de contaminación lumínica supón un importante obstáculo para os estudos transitorios en observatorios como Vera Rubin, poñendo en perigo o éxito destes proxectos. Cos ambiciosos plans de Starlink para lanzar satélites adicionais, xunto con outras constelacións a gran escala, a prevalencia de brillos podería facer inviables certos esforzos de levantamento do ceo.

A aparición de constelacións de satélites, incluíndo Starlink, trae sen dúbida varios beneficios, como salvar a fenda dixital e conectar áreas remotas. Non obstante, este nobre obxectivo ten un custo, tanto en termos económicos como no compromiso das nosas visións celestes. Plantea unha decisión crucial entre garantir a conectividade universal e preservar o legado dos nosos ceos escuros.

