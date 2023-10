O impacto das naves espaciais na composición atmosférica da Terra

Un estudo recente publicado no Proceedings of the National Academy of Sciences revelou que os satélites e as naves espaciais están contaminando a atmosfera terrestre con grandes cantidades de metais. Esta contaminación está a producirse na estratosfera, unha rexión que contén unha gran concentración de ozono.

O equipo de investigación, dirixido por Dan Cziczo da Universidade de Purdue, recolleu datos facendo voar avións a unha altitude de case 12 millas. Isto permitiulles capturar medicións precisas sen ningunha contaminación dos vapores das aeronaves. O estudo descubriu que metais como o litio, o cobre, o aluminio e o chumbo, que se atopan habitualmente nas naves espaciais, superaban os niveis de po cósmico natural.

Ademais, o equipo descubriu que case o 10 por cento das partículas de ácido sulfúrico, que son esenciais para protexer a capa de ozono, estaban contaminadas con restos vaporizados das naves espaciais. A presenza de elementos únicos como o niobio indica o uso de escudos térmicos nos foguetes. Esta evidencia apunta á contaminación procedente de naves espaciais en lugar de meteoritos, que permaneceron sen cambios durante séculos.

O impacto ambiental desta contaminación aínda non se entende por completo. Non obstante, dado o aumento previsto no número de satélites en órbita, a situación podería empeorar. Estímase que haberá 50,000 satélites adicionais para 2030, con empresas como SpaceX e Amazon liderando o camiño. Este rápido crecemento da industria espacial significa que ata o 50 por cento das partículas de aerosois na estratosfera poderían eventualmente conter metais procedentes da nave espacial.

Estes achados suscitan preocupacións sobre as consecuencias ambientais da expansión da industria espacial. A acumulación de restos espaciais e a liberación de materiais feitos polo home na estratosfera requiren máis investigacións. A medida que seguimos confiando en gran medida nos satélites e nas naves espaciais, tórnase fundamental desenvolver prácticas sostibles que minimicen o impacto negativo na nosa atmosfera.

Fonte: Proceedings of the National Academy of Sciences