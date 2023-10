O Observatorio Climático do Espazo Profundo capta unha espectacular foto da eclipse solar

O satélite Deep Space Climate Observatory (DSCOVR), un esforzo conxunto da NASA, a Administración Nacional Oceánica e Atmosférica (NOAA) e a Forza Aérea dos Estados Unidos, capturou recentemente unha notable fotografía do eclipse solar "anel de lume" que tivo lugar o 14 de outubro de 2023. Este eclipse hipnotizou a millóns de observadores do ceo en todas as Américas, e a perspectiva única de DSCOVR desde case 1 millón de quilómetros de distancia proporcionou unha vista impresionante.

A imaxe tomada por DSCOVR mostra o noso planeta, cos seus vibrantes tons azuis, contra a vasta negrura do espazo. Non obstante, unha parte considerable de América do Norte parece silenciada debido á escura sombra da lúa. A misión principal deste satélite é supervisar o vento solar e mellorar as previsións meteorolóxicas espaciales. Ademais, utiliza a cámara de imaxe policromática da NASA (EPIC) para observar a Terra e capturar eventos abraiantes como a recente eclipse solar.

As eclipses solares ocorren cando a Lúa se aliña entre a Terra e o Sol, bloqueando o seu disco desde a nosa perspectiva. Estas aliñacións son relativamente raras, xa que a órbita da Lúa arredor do noso planeta está inclinada uns 5 graos en comparación coa órbita da Terra arredor do Sol.

Durante a recente eclipse, a lúa e o sol parecían ter aproximadamente o mesmo tamaño no ceo terrestre. Non obstante, a órbita elíptica da lúa fixo que non fose capaz de cubrir completamente o sol, o que provocou unha eclipse anular ou "anel de lume". Neste tipo de eclipse, un anel de luz brillante rodea o disco lunar. Os afortunados de estar dentro do camiño da anularidade, que tiña 130 quilómetros de ancho, presenciaron este magnífico fenómeno.

Ademais do DSCOVR, outros satélites que orbitan a Terra tamén capturaron imaxes e vídeos do eclipse mentres a sombra da lúa atravesaba os Estados Unidos desde o sueste.

Fontes:

– Crédito da imaxe: Brett Tingley/Space.com/Future

- NASA

- NOAA

- Forza Aérea dos EUA