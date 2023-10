O ceo nocturno en outubro: aliñacións planetarias e eclipses

No mes de outubro, os observadores do ceo poden esperar varios eventos celestes emocionantes. Cando comeza o mes, a lúa xa pasou do cheo e pódese ver xunto a Xúpiter, que está tres graos ao sur. Ao día seguinte, Urano tamén aparece tres graos ao sur da lúa, pero o brillo da lúa pode facer que sexa difícil observar estes planetas.

Na noite do 2 de outubro, a lúa pódese atopar xusto ao sur das Pléiades, a aproximadamente 1.1 graos de distancia. A medida que avance o mes, Pólux estará a 1.4 graos ao norte da lúa o 7 de outubro e Venus será visible no ceo da madrugada, situado a seis graos ao sur dunha fina lúa crecente o 10 de outubro.

O 15 de outubro marca a chegada da estación de eclipse de outono, comezando cunha eclipse solar anular. Durante este evento, a lúa non cubrirá completamente o sol, dando lugar a un anel en forma de anel ao redor do bordo do sol. Esta eclipse será visible en todo o hemisferio occidental.

Despois da eclipse, Marte estará situado xunto á Lúa o 15 de outubro, aínda que a fina fase crecente da Lúa pode dificultar a súa detección. O 18 de outubro, a lúa estará a 0.8 graos ao norte de Antares, e o 24 de outubro, Saturno estará a tres graos ao norte, e Neptuno aparecerá a 1.5 graos ao norte o 25 de outubro.

O 28 de outubro trae lúa chea e outra eclipse, pero esta vez só será visible no hemisferio oriental. O 29 de outubro, Xúpiter e Urano volverán estar tres graos ao sur, e o mes conclúe coas Pléyades situadas a 1.1 graos ao norte da Lúa.

Mentres Mercurio permanece escurecido polo brillante crepúsculo da mañá e demasiado preto do sol para ser visto, Venus brilla intensamente como a "Estrela da mañá" no sueste antes do amencer. O 10 de outubro, a lúa crecente pasará por Venus, acompañada da presenza de Regulus, a estrela brillante da constelación de Leo.

En canto a Marte, permanece demasiado preto do sol para ser observable, mentres que Xúpiter domina o ceo nocturno, volvendo cada vez máis brillante e aparente ao longo da noite. Saturno, situado no ceo nocturno, ofrece unha oportunidade marabillosa para que os observadores dos telescopios poidan presenciar a beleza do Planeta Anelado e posiblemente observar algunhas das súas lúas no escuro pano de fondo. Urano e Xúpiter tamén se poden ver xuntos dúas veces ao mes, xunto coa lúa.

Por último, Neptuno, que pasou recentemente a oposición, pódese observar coa axuda de instrumentos ópticos durante a maior parte da noite. Ademais, a luz zodiacal, un débil brillo causado pola dispersión da luz solar do po interplanetario, pódese ver antes do crepúsculo da mañá oriental durante as dúas semanas medias de outubro.

Con estes emocionantes eventos celestes que teñen lugar, os entusiastas da astronomía teñen un deleite este mes. Xa sexa testemuña de aliñacións planetarias, eclipses ou explorando o ceo nocturno cun telescopio, hai moito que descubrir e admirar.

Fonte: James Edgar, Editor do Observer's Handbook, Royal Astronomical Society of Canada

Definicións:

– Acontecementos celestes: Fenómenos que ocorren no ceo, como aliñacións planetarias, eclipses e o movemento dos corpos celestes.

– Eclipse solar anular: un tipo de eclipse solar onde a lúa non cobre completamente o sol, o que dá lugar a unha forma de anel de luz solar ao redor da beira da lúa.

– Oposición: a aliñación dun planeta coa Terra e o sol, coa Terra situada entre ambos.

– Luz zodiacal: un brillo tenue en forma de cono que aparece ao longo da eclíptica (o camiño do sol, a lúa e os planetas) despois do solpor ou antes da saída do sol.

– Royal Astronomical Society of Canada (RASC): organización dedicada ao avance e promoción da astronomía en Canadá.

Nota: elimináronse os URL do artigo e das imaxes orixinais.