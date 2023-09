A cativadora entrevista de Sarah Abo co astronauta Michael Collins

Nunha entrevista recente, a xornalista Sarah Abo tivo o privilexio de falar co astronauta Michael Collins, o piloto da nave espacial Apolo 11 da NASA que levou con éxito aos primeiros homes á Lúa en 1969. Aínda que nomes como Neil Armstrong e Buzz Aldrin adoitan asociarse con isto. misión histórica, foron as habilidades de pilotaxe de Collins as que aseguraron o seu regreso seguro á Terra.

Aínda que o propio Collins non pisou a lúa, a súa incrible viaxe fóra do planeta deixou unha impresión duradeira en Sarah. Ela describiu a perspectiva de Collins como impresionante, afirmando que cando estás no espazo e ves a Terra, aparece como un pequeno espécime que se pode cubrir co teu polgar. Esta experiencia serve como recordatorio da nosa pequenez na inmensidade da galaxia que habitamos.

Durante a súa conversa, Sarah observou que Collins parecía profundamente en sintonía coa natureza humana. Ata o seu falecemento en 2021, continuou encarnando a curiosidade e o crecemento persoal. Collins fixo fincapé na importancia de ser curioso, desexar aprender máis sobre os demais e fomentar a vontade de facer preguntas e escoitar. Cría que a través desta curiosidade, un pode seguir crecendo como individuo.

Sarah viu a súa entrevista con Michael Collins como unha oportunidade notable. Ela inspirouse nas súas ideas sobre o desexo humano de coñecemento e comprensión. A perspectiva única de Collins como astronauta que orbita a lúa serviu como recordatorio do noso lugar no universo e da importancia da curiosidade e do crecemento nas nosas vidas.

