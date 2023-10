Unha solución ecolóxica para eliminar microplásticos da auga

Investigadores do Instituto de Ciencia e Tecnoloxía de Corea (KIST) desenvolveron un material ecolóxico que pode eliminar eficazmente os microplásticos da auga. Os microplásticos, que son residuos plásticos que se degradan co paso do tempo en partículas inferiores a 20 μm, representan un importante risco ambiental e para a saúde. As depuradoras actuais non son capaces de eliminar microplásticos de tamaño inferior a 20 μm, polo que é necesario buscar solucións alternativas.

O doutor Jae-Woo Choi e o seu equipo do Centro de Investigación do Ciclo da Auga en KIST desenvolveron un floculante sólido baseado en esqueletos metálicos orgánicos que pode agregar nanoplásticos baixo irradiación de luz visible. O material está baseado no azul de Prusia, unha substancia baseada en armazóns metal-orgánicos que se utilizou anteriormente para adsorber elementos radioactivos das augas residuais.

Os investigadores descubriron que o azul de Prusia pode agregar microplásticos de forma efectiva baixo luz visible. Despois desenvolveron un material que maximiza a eficiencia de agregación do azul de Prusia axustando a estrutura cristalina. Cando o material se irradia con luz visible, pódense aglomerar microplásticos tan pequenos como 0.15 μm a un tamaño unhas 4,100 veces maior, facilitando a súa eliminación.

Nos experimentos, os investigadores puideron eliminar ata o 99% dos microplásticos da auga usando o material desenvolvido. Ademais, o material pode flocular microplásticos máis de tres veces o seu propio peso, superando os floculantes convencionais que usan ferro ou aluminio nunhas 250 veces.

Esta solución ecolóxica non só elimina eficazmente os microplásticos, senón que tamén usa o azul de Prusia, que é inofensivo para o corpo humano. É un floculante sólido, que facilita a recuperación de residuos na auga, e utiliza a luz natural como fonte de enerxía, o que resulta nun proceso de baixa enerxía.

Os investigadores cren que esta tecnoloxía ten un alto potencial de comercialización e pódese aplicar a ríos en xeral, instalacións de tratamento de augas residuais e plantas depuradoras. Ademais dos microplásticos, o material tamén se pode usar para eliminar outros contaminantes dos sistemas de auga.

A investigación, apoiada polo Ministerio de Ciencia e TIC, publicouse o pasado 1 de outubro na revista internacional Water Research.

fonte:

- Instituto de Ciencia e Tecnoloxía de Corea (KIST)