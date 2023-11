By

Sabías que a cor marrón e laranxa distintiva de moitas paisaxes australianas débese a un mineral chamado goethite? A goethita, que se pronuncia ger-thahyt, é un mineral de ferro que está abundantemente presente nos solos e sedimentos australianos. Este mineral xogou un papel importante na configuración da historia xeolóxica, da cultura indíxena e da economía de Australia.

A goethita fórmase cando os minerais ricos en ferro se oxidan e é o principal compoñente da ferruxe. A historia xeolóxica única de Australia, concretamente hai uns 2.6 millóns de anos, cando a atmosfera terrestre carecía de osíxeno, provocou a precipitación de formacións de ferro en bandas (BIF). Durante millóns de anos, estes BIF transformáronse e a goethita substituíu os minerais de ganga nestas formacións rochosas.

O doutor Erick Ramanaidou, experto en mineral de ferro e níquel laterítico, explica que os inmensos depósitos de goethita de Australia poden remontarse a este proceso antigo. A goethita está asociada predominantemente cos vastos depósitos de mineral de ferro da conca de Hamersley en Australia Occidental, pero tamén se atopa noutras rexións de mineral de ferro como Pilbara, Yilgarn e Middleback Ranges.

A goethita non só é significativa en termos de xeoloxía, senón que tamén ten un valor cultural e económico. Os grupos indíxenas de Australia estiveron usando goethita en forma de pigmento ocre amarelo durante miles de anos para pinturas rupestres e arte corporal. Hoxe, a goethita aínda é usada por varias culturas de todo o mundo en arte, cosméticos, colorantes alimentarios e moito máis.

Ademais, a goethita xoga un papel crucial na economía de Australia como o principal mineral do mineral de ferro, que se usa para fabricar aceiro. Australia é o maior exportador de mineral de ferro do mundo, e a industria contribúe significativamente aos ingresos das exportacións do país. En 2022, Australia xerou un asombroso 120 millóns de dólares polas exportacións de mineral de ferro, e a industria emprega a un número substancial de persoas.

A medida que a demanda de mineral de ferro segue crecendo, é esencial descubrir e comprender os depósitos de mineral de ferro para garantir a sustentabilidade das exportacións de mineral de ferro de Australia. Ademais, con foco na redución de emisións, Australia está a explorar procesos de fabricación de aceiro de baixas emisións para mitigar o impacto ambiental da produción de mineral de ferro.

En conclusión, a goethita non é só un mineral que colorea as paisaxes de Australia, senón que é parte integrante da súa historia xeolóxica, cultura indíxena e economía. A súa formación e presenza en vastos depósitos de mineral de ferro moldearon a paisaxe e contribuíron significativamente á prosperidade económica de Australia.