O segmento ruso da Estación Espacial Internacional experimenta fugas de refrigerante

A NASA informou de que un radiador do segmento ruso da Estación Espacial Internacional (ISS) comezou a perder líquido de refrixeración o 9 de outubro, o que supón o terceiro incidente que implica hardware ruso na estación en menos dun ano. A fuga foi observada por primeira vez polos controladores de voo que observaron flocos procedentes dun dos dous radiadores do módulo Nauka, tamén coñecido como Módulo de laboratorio multiusos (MLM), que se instalou na estación en xullo de 2021.

A tripulación da estación confirmou visualmente a fuga tras ser informada polos controladores de voo. Aínda que aínda non está claro canto líquido refrixerante se perdeu e durante canto tempo, a NASA declarou que Roscosmos, a axencia espacial rusa, informou que a fuga foi dun radiador de respaldo en Nauka. Este radiador instalouse orixinalmente no módulo Rassvet en 2010 e trasladouse a Nauka a principios deste ano a través dunha serie de paseos espaciais.

Tanto Roscosmos como a NASA aseguraron que o principal sistema de control térmico de Nauka funciona correctamente e que non hai riscos para a estación nin para a súa tripulación. Non obstante, como medida de precaución, a tripulación pechou as persianas das fiestras do segmento estadounidense da estación para evitar a contaminación.

Este incidente segue a dúas fugas de líquido de refrixeración anteriores en vehículos rusos na ISS no último ano. En decembro, a nave espacial Soyuz MS-22 experimentou unha fuga de refrixerante, o que provocou a súa substitución por unha nave Soyuz sen tripulación. En febreiro, unha nave de carga Progress MS-21 sen tripulación tamén sufriu unha fuga de refrixerante. Roscosmos atribuíu estas fugas a impactos con micrometeoroides ou restos orbitais, unha conclusión que os responsables da NASA aceptaron.

Non se sabe se a recente fuga de refrixerante afectará ás próximas viaxes espaciais previstas para o segmento estadounidense da ISS. Os astronautas da NASA Loral O'Hara e Jasmin Moghbeli están programados para realizar o mantemento da estación e recoller mostras científicas nunha camiñada espacial o 12 de outubro, seguida doutra marcha espacial de mantemento o 20 de outubro.

Fontes: NASA, Roscosmos