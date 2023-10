Os cosmonautas rusos instalan hardware durante o paseo espacial na Estación Espacial Internacional

Os cosmonautas rusos Oleg Kononenko e Nikolai Chub completaron con éxito unha camiñada espacial na Estación Espacial Internacional, instalando hardware esencial no Mini Módulo de Investigación de Poisk. A camiñada espacial, que durou algo máis de 7 horas, viu como os cosmonautas cambiaron ao módulo Nauka, onde instalaron sistemas de nanosatélites e equipos de comunicación.

Durante a camiñada espacial, Kononenko e Chub atoparon un pequeno atraso na instalación completa do sistema de satélites, prolongando a duración da súa tarefa. Non obstante, conseguiron completar con éxito a colocación dos equipos de comunicación dentro do módulo. A instalación do sistema nanosatélite levarase a cabo nunha futura andaina espacial.

Esta misión marcou a sexta andaina espacial para Oleg Kononenko, un cosmonauta experimentado con ampla experiencia en camiñadas espaciais. Foi a primeira andaina espacial de Nikolai Chub, mostrando as habilidades e a adaptabilidade dos cosmonautas mentres traballaban xuntos nas difíciles condicións do espazo exterior.

De cara ao futuro, os astronautas da NASA Loral O'Hara e Jasmin Moghbeli teñen previsto realizar unha andaina espacial o 30 de outubro. A súa misión, que durará aproximadamente 6 horas e media, implicará tarefas críticas na Estación Espacial Internacional.

Este esforzo de colaboración entre os astronautas rusos e da NASA subliña a importancia da cooperación internacional na exploración espacial. Ao combinar coñecementos e recursos, as nacións poden acadar fitos notables na investigación científica e mellorar aínda máis a nosa comprensión do universo.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. Cal é o propósito da andaina espacial?

A camiñada espacial tiña como obxectivo instalar hardware, incluídos sistemas de nanosatélites e equipos de comunicación, no módulo de investigación Poisk Mini da Estación Espacial Internacional.

2. Canto tempo durou a andaina espacial?

A camiñada espacial durou aproximadamente 7 horas e 41 minutos, algo máis que as 6 horas e 52 minutos previstas debido ao atraso na instalación do sistema de satélites.

3. Cal é o significado da misión para os astronautas da NASA?

Está previsto que os astronautas da NASA Loral O'Hara e Jasmin Moghbeli realicen unha andaina espacial o 30 de outubro, contribuíndo ás tarefas e operacións en curso na Estación Espacial Internacional.

4. Por que é importante a cooperación internacional na exploración espacial?

A cooperación internacional permite ás nacións combinar coñecementos e recursos, o que leva a investigación científica innovadora e avances na nosa comprensión do universo. A colaboración promove obxectivos compartidos e beneficia á comunidade espacial global.