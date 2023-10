Os cosmonautas rusos lanzan un satélite para estudantes durante a camiñada espacial para estudar as velas solares

Os cosmonautas rusos Oleg Kononenko e Nikolay Chub lanzaron con éxito o satélite estudiantil "Parus-MGTU" mentres realizaban unha camiñada espacial. Como parte dun experimento, o satélite pretende investigar o movemento das velas solares. O dispositivo de lanzamento, desenvolvido por estudantes da Universidade Técnica Estatal de Bauman de Moscova, garante unha traxectoria lineal para o nanosatélite, proporcionando un requisito crucial para futuros despregamentos de satélites.

O obxectivo principal da andaina espacial de Kononenko e Chub era desconectar o circuito do radiador secundario do módulo "Nauka" do circuito do módulo principal. Esta acción foi necesaria debido a unha fuga ocorrido o 9 de outubro. Os cosmonautas inspeccionaron e fotografaron o lugar non selado, o que permitiu aos especialistas na Terra analizar e determinar a orixe da violación.

Tras o despregamento do satélite, os cosmonautas supervisarán o despregamento da vela solar, esperando que os axustes da lonxitude da vela exposta ás partículas cargadas polo sol faciliten o empuxe e as modificacións orbitais da nave espacial.

Ademais de lanzar o satélite, Kononenko e Chub tamén realizaron un experimento de radar chamado "Napor-MiniRSA" no módulo "Nauka". O experimento ten como obxectivo monitorizar a superficie terrestre con fins ambientais, de emerxencia e de xestión de recursos naturais. A investigación está dirixida pola Corporación Rocket and Space "Energia".

Durante a súa andaina espacial, se se lles concede un tempo extra, Kononenko e Chub substituirán as placas de seguridade que fixan os cables na súa posición de atraque no módulo de servizo "Zvezda". Esta tarefa crucial garante a correcta funcionalidade e seguridade do módulo.

A camiñada espacial comezou ás 20:49 hora de Moscova (17:49 UTC, 23:19 IST), coa apertura da escotilla "Poisk" do módulo de investigación pequeno. Os cosmonautas pasarán un total de 6 horas e 52 minutos fóra da Estación Espacial Internacional. Esta misión en particular marca a súa primeira andaina espacial desde que chegou á ISS o 15 de setembro de 2023, converténdoa na sexta camiñada espacial rusa do ano. Mentres Chub se aventura fóra da ISS por primeira vez para traballar, é a sexta camiñada espacial de Kononenko.

