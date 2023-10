SpaceX presiona para obter unha licenza de lanzamento máis rápida

Resumo: SpaceX está presionando á Administración Federal de Aviación (FAA) para que acelere o proceso de licenza de lanzamento. O foguete Starship da compañía está listo para unha segunda proba de voo pero está á espera da aprobación regulamentaria final. SpaceX espera lanzarse durante a primeira quincena de novembro. Mentres tanto, Virgin Galactic planea realizar a súa sexta misión en seis meses o 2 de novembro. As pequenas empresas de lanzamento están loitando por competir cos baixos prezos de SpaceX para as misións Falcon 9. A posición dominante de SpaceX no mercado tivo un efecto "enormemente escalofriante" na industria de pequenos lanzamentos. SpaceX ofrece oportunidades de lanzamento de viaxes compartidas para pequenos satélites tan baixos como 5,500 dólares por quilogramo, un prezo moi inferior ao que ofrecen os pequenos vehículos de lanzamento dedicados. Tres compañías estadounidenses, SpaceX, Blue Origin e Virgin Galactic, solicitaron unha extensión do período de aprendizaxe antes de que se implementen novas normas federais de seguridade para misións comerciais de voos espaciais humanos. A moratoria de 20 anos sobre as regulacións federais expirará o 1 de xaneiro.

SpaceX intensifica os seus esforzos para obter unha licenza de lanzamento máis rápida da Administración Federal de Aviación (FAA). A compañía completou os preparativos necesarios para unha segunda proba de voo do seu foguete Starship pero está á espera da aprobación regulamentaria final. A data de lanzamento máis cedo posible é agora na primeira quincena de novembro. Virgin Galactic, pola súa banda, prepárase para a súa sexta misión en seis meses, prevista para o 2 de novembro.

Non obstante, as pequenas empresas de lanzamento afrontan retos para competir cos baixos prezos de SpaceX para as misións Falcon 9. Os executivos da industria afirmaron que a posición dominante de SpaceX no mercado tivo un impacto significativo na industria de pequenos lanzamentos, o que dificultou competir en prezos. SpaceX ofrece actualmente oportunidades de lanzamento de viaxes compartidas para pequenos satélites tan baixos como 5,500 dólares por quilogramo. Aínda que estes prezos aumentaron desde os 5,000 dólares iniciais por quilogramo, seguen sendo moi inferiores ao que ofrecen os pequenos vehículos de lanzamento.

Ademais, tres compañías estadounidenses, SpaceX, Blue Origin e Virgin Galactic, uníronse para solicitar unha extensión do período de aprendizaxe antes de que se implementen novas normativas federais de seguridade para misións comerciais de voos espaciais humanos. A actual moratoria de 20 anos sobre as regulacións federais expirará o 1 de xaneiro. As compañías cren que a industria aínda non está o suficientemente madura como para adoptar novas normas de seguridade, e están a traballar coa FAA e outras axencias gobernamentais para establecer unha nova seguridade. marco para o transporte espacial.

