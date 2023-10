Revelada a formación da lúa: novas ideas dos cristais lunares

Os científicos conseguiron unha comprensión máis profunda da formación da Lúa e da súa idade a través do exame dos cristais atopados en mostras de rochas recollidas durante a misión Apolo 17 en 1972. Anteriormente, críase que a lúa se formou hai aproximadamente 4.4 millóns de anos. Non obstante, baseándose na análise dos cristais de circonio, os investigadores suxiren agora que a lúa pode ser uns 40 millóns de anos máis antiga do que se pensaba, datando de 4.46 millóns de anos.

A hipótese principal para a formación lunar é o impacto dun obxecto do tamaño de Marte chamado Theia que choca contra a Terra primitiva, que lanzou rocha fundida ao espazo. Estes restos finalmente uníronse para formar a lúa. Aínda que a hipótese é amplamente aceptada, o momento exacto da formación da lúa foi difícil de determinar.

Os cristais de circonio atopados no fragmento de rocha recollido polo astronauta Harrison Schmitt xogaron un papel crucial na determinación da idade da Lúa. Usando unha técnica chamada tomografía con sonda atómica, os científicos puideron confirmar a idade dos cristais, que se formaron despois do xigante impacto. A presenza de cristais de circonio, que se sabe que son extremadamente duradeiros, nas mostras da Terra, Marte e a Lúa destaca a súa importancia para comprender a historia inicial dos corpos celestes.

A investigación realizada por un equipo de científicos, liderado polo cosmoquímico Philipp Heck, arroxou luz sobre outro aspecto máis do impacto da Lúa na Terra. A colisión que formou a lúa tivo un efecto cataclísmico na Terra, alterando a súa velocidade de rotación. Ademais, as forzas gravitatorias da Lúa xogaron un papel crucial na estabilización da inclinación axial da Terra e na ralentización da súa velocidade de rotación. Estes factores tiveron un profundo impacto no clima da Terra e na súa capacidade para manter a vida.

O estudo non só proporciona información valiosa sobre a formación da Lúa e a historia da Terra, senón que tamén destaca a importancia de examinar os materiais recollidos das misións espaciais realizadas hai varias décadas. As técnicas analíticas avanzadas, como a tomografía con sonda atómica, permitiron aos científicos descubrir nova información a partir de mostras recollidas durante as misións Apolo. A continua investigación e exploración da lúa non só mellorará a nosa comprensión do noso veciño celeste, senón que tamén abrirá o camiño para futuras exploracións no espazo profundo.

