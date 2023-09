Recuperando arrecifes de coral con asistencia robótica

By

O cambio climático supón unha ameaza importante para os arrecifes de coral a nivel mundial, co aumento das temperaturas e a acidificación que provoca o branqueamento e a morte dos corales. Os esforzos tradicionais de restauración de corais dependeron de métodos lentos e custosos, como o transplante de fragmentos de corais nos arrecifes danados. Non obstante, a bióloga mariña Taryn Foster das illas Abrolhos, en Australia Occidental, está a probar un novo enfoque para acelerar o renacemento dos arrecifes.

A señora Foster desenvolveu un sistema que consiste en enxertar fragmentos de coral en pequenos tapóns e colocalos sobre unha base moldeada feita de formigón tipo caliza. Este método evita anos de crecemento da calcificación e permite que o coral medre rapidamente. Ata o momento, os resultados foron prometedores, con diferentes especies de corais prosperando neste novo hábitat.

Para acelerar aínda máis o proceso, a Sra Foster asociouse coa empresa de software de enxeñería con sede en San Francisco Autodesk. Investigadores de Autodesk adestraron un sistema de intelixencia artificial para controlar robots colaborativos, ou cobots, que traballan xunto aos humanos. Estes brazos robóticos poden enxertar ou pegar fragmentos de corais nos tapóns de sementes e colocalos na base. Os robots son expertos en manexar as variacións nas formas de corais e recoñecer como manexalas.

Non obstante, hai retos ao mover esta tecnoloxía fóra do laboratorio e ao mundo real. É necesario un manexo delicado do coral vivo húmido, e hai que abordar o efecto corrosivo da auga salgada na electrónica. Ademais, o alto custo desta tecnoloxía é unha consideración. Para axudar a financiar o proxecto, a empresa de inicio da Sra Foster, Coralmaker, planea emitir créditos de biodiversidade que funcionan de forma similar aos créditos de carbono, sendo a industria turística un cliente potencial.

Outras iniciativas para restaurar os arrecifes de coral inclúen a sementeira de coral, onde se cultivan larvas de coral nun laboratorio antes de sementarse en arrecifes degradados. Os científicos tamén están a explorar a creación de "súper coral" máis resistentes e considerando ideas radicais, como nubes de xeoenxeñería para protexer o coral da calor excesiva. Ademais, os investigadores están a utilizar o son para avaliar a saúde dos arrecifes e atraer peixes, con altofalantes submarinos que reproducen sons saudables para axudar na reposición dos arrecifes.

Aínda que non existe unha solución única para o complexo problema da restauración dos arrecifes de coral, estes enfoques innovadores ofrecen esperanza para a supervivencia e o renacemento destes importantes ecosistemas.

