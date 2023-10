Unha vista rara: a eclipse solar do "anel de lume" para iluminar partes do oeste dos Estados Unidos

Prepárate para presenciar un fenómeno celeste coñecido como eclipse solar do "Anel de Lume". O sábado 14 de outubro de 2023, partes do oeste dos Estados Unidos recibirán este espectacular evento. Durante unha eclipse solar anular, a lúa situarase diante do sol, ocultando parcialmente a súa luz e creando un anel ou anel brillante. A diferenza dunha eclipse solar total onde a lúa bloquea completamente o sol, a lúa non é o suficientemente grande como para ocultar completamente a luz solar durante unha eclipse anular.

A eclipse será visible en áreas específicas comezando por Eugene e Medford en Oregón ás 9:15. O eclipse será observable en Elko, Nevada, ás 9:22 da mañá, e máis tarde no sur de Utah. Albuquerque, Roswell, Midland, San Antonio e Corpus Christi están entre os outros lugares onde a eclipse será visible. Non obstante, só as rexións estreitas de Oregón, Texas, México, América Central, Colombia e Brasil experimentarán todo o anel de lume. O resto dos Estados Unidos contiguos poderán presenciar unha eclipse solar parcial.

As eclipses solares anulares son moi raras. A última vez que Estados Unidos experimentou un foi o 20 de maio de 2012, en Texas e no suroeste. Prevese que a próxima eclipse solar anular ocorrerá en 2046, pero só pequenas partes do sur de Oregón, o norte de California, o extremo noroeste de Nevada e o suroeste de Idaho terán a oportunidade de presencialo.

É fundamental tomar as precaucións adecuadas ao ver a eclipse. Para evitar danos oculares permanentes, recoméndase usar lentes protectoras de eclipse. Alternativamente, pode crear un "proxector estenopeico" para observar con seguridade unha imaxe do sol ou buscar proxeccións naturais de luz a través das follas das árbores.

Vive este raro evento celeste e maravíllate coa encantadora eclipse solar "Anel de lume", un espectáculo que cautivará aos que teñan a sorte de presencialo de primeira man.

