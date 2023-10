Sons do océano: o impacto da contaminación acústica e o cambio climático

O mundo submarino é frecuentemente percibido como un lugar silencioso e tranquilo. Non obstante, esta noción non podería estar máis lonxe da realidade. Ao contrario da crenza popular, o océano está cheo de sons, desde os inquietantes cantos das baleas jorobadas ata as complexas redes de comunicación de varias especies de peixes. De feito, o son viaxa máis rápido e máis lonxe na auga que no aire, polo que é un elemento esencial da vida mariña.

É fascinante considerar como evolucionou a nosa comprensión do océano e dos seus habitantes ao longo do tempo. En 1943, o enxeñeiro francés Emile Gagnon e o tenente naval Jacques Cousteau inventaron o aparello de respiración submarina autónomo (SCUBA), que revolucionou a nosa capacidade de explorar as profundidades do mar. Cousteau, cos seus innovadores documentais de televisión, xogou un papel crucial na popularización e a luz sobre as marabillas da vida oceánica, ao igual que fai hoxe David Attenborough.

Ao longo da historia, vimos erroneamente o océano como un reino silencioso. Os nosos oídos, sintonizados coas vibracións do aire, loitan por percibir a paisaxe sonora submarina. O propio Cousteau cría que ese son estaba ausente no fondo. Non obstante, agora sabemos que o océano é unha sinfonía de sons, con criaturas mariñas que utilizan vocalizacións complexas para a comunicación, a navegación e a caza.

Pero como ocorre con moitos retos ambientais, a actividade humana interrompeu este delicado equilibrio. A contaminación acústica de fontes como os motores dos buques, as instalacións de aeroxeradores e os exercicios navais foi aumentando constantemente desde a Revolución Industrial. O zumbido constante do ruído submarino obrigou aos animais mariños, como as baleas, a gritar máis forte para escoitarse sobre a cacofonía.

Desafortunadamente, un novo estudo da Universidade de Utrecht trae aínda máis noticias preocupantes. Os investigadores descubriron que o quecemento dos océanos, impulsado polo cambio climático, está a agravar o problema da contaminación acústica submarina. As augas máis cálidas e ácidas melloran a transmisión do son a través da auga, facendo que o océano sexa aínda máis ruidoso. O cambio climático tamén levará á estratificación no Atlántico Norte, creando unha "canle de son" que permite que o ruído viaxa máis lonxe.

O impacto desta crecente contaminación acústica submarina é significativo e de gran alcance. A vida mariña depende do son para sobrevivir, desde atopar parella ata atopar alimentos e evitar os depredadores. As paisaxes sonoras perturbadas poden perturbar estes procesos vitais, provocando un descenso da poboación e desequilibrios dos ecosistemas.

Para protexer o delicado ambiente acústico do océano, é fundamental reducir as fontes humanas de ruído submarino e mitigar os efectos do cambio climático. Regulacións máis estritas sobre transporte marítimo, actividades de construción e exercicios navais poden axudar a minimizar o impacto. Ademais, a defensa de prácticas sostibles e a preservación dos hábitats mariños é esencial para preservar a paisaxe sonora natural dos nosos océanos.

Así que, a próxima vez que contemples a inmensidade do océano, lembra que debaixo da súa aparentemente serena superficie atópase un mundo vivo de sons, un mundo que debemos esforzarnos por protexer polo ben de todos os seus habitantes.

Fonte: Universidade de Utrecht https://www.utrechtuniversity.nl/