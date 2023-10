Científicos reconstrúen a cara dun fósil clave na evolución humana e dos grandes simios

By

Científicos do Museo Americano de Historia Natural, Brooklyn College e o Instituto Catalán de Paleontoloxía Miquel Crusafont reconstruíron con éxito a cara de Pierolapithecus catalaunicus, un fósil significativo no estudo dos grandes simios e da evolución humana.

Pierolapithecus catalaunicus, unha especie que viviu hai uns 12 millóns de anos, é crucial para comprender a natureza mosaica da evolución dos homínidos. É unha das poucas especies coñecidas dun cráneo ben conservado e dun esqueleto parcial, que proporciona información valiosa sobre a súa ubicación na árbore xenealóxica dos homínidos e a súa bioloxía.

A comprensión previa de Pierolapithecus suxeriu que tiña un plan corporal erguido antes de desenvolver adaptacións para colgarse e moverse entre as ramas das árbores. Non obstante, debido aos danos no cráneo, persistiron os debates sobre a súa posición evolutiva.

Para resolver estas preguntas, os científicos utilizaron tomografías computarizadas para reconstruír virtualmente o cráneo de Pierolapithecus e comparárono con outras especies de primates. Tamén modelaron a evolución das características clave da estrutura facial dos simios. Os seus descubrimentos revelaron que Pierolapithecus comparte semellanzas na forma e tamaño da cara en xeral cos grandes simios fosilizados e vivos, pero tamén posúe características faciais distintas que non se atopan noutros simios do Mioceno Medio.

Os resultados apoian a idea de que Pierolapithecus representa un dos primeiros membros da familia dos grandes simios e dos humanos. O modelado evolutivo mostrou que o cráneo de Pierolapithecus está máis próximo en forma e tamaño á forma ancestral da que evolucionaron os grandes simios vivos e os humanos. Os descubrimentos tamén suxiren que os xibóns e os siamangs, os "simios menores", sufriron unha redución de tamaño en comparación cos seus antepasados.

Este estudo subliña a importancia de reconstruír e analizar fósiles ben conservados para comprender mellor a evolución dos grandes simios e dos humanos. Ao obter coñecementos sobre a bioloxía e as características físicas de especies antigas como Pierolapithecus, os científicos poden perfeccionar aínda máis a nosa comprensión da nosa propia historia evolutiva.

