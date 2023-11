Os investigadores desenvolven nanoribbons de fósforo aliados con arsénico para mellorar o rendemento do dispositivo

Os investigadores do University College London (UCL) lograron un avance significativo no campo dos nanomateriais. Desenvolveron cintas dun átomo de espesor compostas de fósforo aliado con arsénico, que teñen o potencial de mellorar moito o rendemento de varios dispositivos, incluíndo baterías, supercondensadores e células solares.

Os nanoribons de fósforo foron descubertos por primeira vez polo equipo da UCL en 2019. Desde entón, foron aclamados como un "material marabilla" con potencial para revolucionar unha ampla gama de aplicacións. Non obstante, os materiais de fósforo puro teñen unha condutividade limitada, o que restrinxe o seu uso en certos dispositivos.

No seu último estudo publicado no Journal of the American Chemical Society, os investigadores descubriron que ao engadir pequenas cantidades de arsénico aos nanocintos de fósforo, puideron mellorar significativamente a súa condutividade a temperaturas superiores a -140 °C. Este avance non só conservou as propiedades útiles das cintas só de fósforo, senón que tamén abriu novas posibilidades para o almacenamento de enerxía, detectores de infravermellos próximos utilizados en medicina e incluso computación cuántica.

O equipo de investigación cre que a mesma técnica podería aplicarse para crear aliaxes que combinen fósforo con outros elementos como o selenio ou o xermanio. Esta versatilidade na aliaxe abre un mundo de posibilidades para controlar as propiedades destes nanomateriais e ampliar as súas potenciais aplicacións.

O proceso de produción destes nanocintos de arsénico-fósforo implica a mestura de cristais formados a partir de follas de fósforo e arsénico con litio disolto en amoníaco líquido. Esta mestura sofre unha serie de reaccións químicas, que dan como resultado a formación de cintas cunhas poucas capas de alto, varios micrómetros de longo e decenas de nanómetros de ancho. Unha das características fundamentais destes nanocintos é a súa alta "mobilidade de buratos", que mellora a eficiencia do fluxo de corrente eléctrica.

Os investigadores prevén que estes nanoribons poderían producirse a escala en forma líquida, o que os fai rendibles e axeitados para unha ampla gama de aplicacións. O seu incrible potencial para mellorar o rendemento dos dispositivos nos campos do almacenamento de enerxía e da enerxía solar podería allanar o camiño para avances significativos nas tecnoloxías renovables.

FAQ

Que son os nanoribons de fósforo?

Os nanocintos de fósforo son cintas dun átomo de espesor compostas por átomos de fósforo. Teñen propiedades únicas que os fan atractivos para varias aplicacións, incluíndo o almacenamento de enerxía e as células solares.

Como melloran o rendemento do dispositivo os nanocintos de fósforo aliados con arsénico?

Ao engadir pequenas cantidades de arsénico aos nanocintos de fósforo, a súa condutividade mellora significativamente. Esta mellora permite un mellor almacenamento de enerxía nas baterías, unha maior eficiencia nas células solares e potenciais aplicacións en computación cuántica e detectores médicos.

Pódense combinar nanocintas de fósforo con outros elementos?

Si, os investigadores cren que os nanoribons de fósforo poden aliarse con outros elementos como o selenio ou o xermanio para mellorar aínda máis as súas propiedades e ampliar as súas potenciais aplicacións.

Cal é o proceso de produción de nanocintas de fósforo aliadas con arsénico?

O proceso de produción consiste na mestura de cristais formados a partir de follas de fósforo e arsénico con litio disolto en amoníaco líquido. Esta mestura sofre reaccións químicas para formar nanocintas que se poden aplicar en diversos dispositivos.