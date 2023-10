O estudo atopa un aumento da produción de metano nos lagos árticos debido ao quecemento pasado

Un novo estudo realizado pola Northwestern University e a Universidade de Wyoming utilizou biomarcadores vexetais conservados nos sedimentos para examinar o ciclo do metano nos lagos árticos nos últimos 10,000 anos. Ao analizar os revestimentos cerosos das follas conservadas nos sedimentos do período do Holoceno precoz e medio, os investigadores descubriron que o quecemento pasado fixo que os lagos dunha ampla gama de climas de Groenlandia xerasen metano. Isto é significativo porque o metano é un potente gas de efecto invernadoiro e é importante entender calquera cambio na súa produción co quecemento.

Os investigadores descubriron que os lagos mantiveron un ciclo intensificado do metano durante miles de anos ata o inicio do arrefriamento natural. Isto indica unha dependencia climática do ciclo do metano dos lagos nalgúns lagos árticos. O estudo suxire que o quecemento en curso podería levar a un fluxo previamente subestimado nas emisións de metano dos lagos, o que é crucial para comprender o impacto potencial do metano no cambio climático.

Dado que as paisaxes árticas e boreais son as rexións de quecemento máis rápido da Terra, é esencial comprender mellor a dinámica entre o quecemento das temperaturas e a produción de metano nestes lagos. Os lagos actúan como fontes naturais importantes de metano, pero a cantidade exacta de produción de metano nos lagos árticos e como cambiará co quecemento en curso non está totalmente cuantificada.

Os investigadores utilizaron datos de catro lagos de Groenlandia para comparar a composición isotópica de hidróxeno das ceras de plantas acuáticas no sedimento con biomarcadores de plantas terrestres e outras fontes. A composición isotópica dos biomarcadores das plantas acuáticas revelou unha sinatura do metano durante o Holoceno medio-inicial na maioría dos sitios. Isto suxire que estas plantas absorben metano, mitigando potencialmente parte do metano producido nos lagos antes de que sexa emitido á atmosfera.

Non obstante, é probable que a absorción de metano polas plantas estea restrinxida a tipos específicos de musgos acuáticos, polo que non todos os lagos, nin sequera todos os lagos árticos, terán a mesma dinámica. Non obstante, este estudo destaca a vulnerabilidade de amplas áreas dos lagos árticos aos cambios provocados polo clima no ciclo do metano, que poderían ter implicacións significativas para o clima global.

Fontes:

- Avances científicos: Asociación Americana para o Avance da Ciencia (AAAS)

– Definicións

– Metano: un potente gas de efecto invernadoiro

– Holoceno: período de intenso quecemento que se produciu debido aos lentos cambios na órbita terrestre hai entre 11,700 e 4,200 anos.