Científicos máis preto de resucitar o extinto tigre de Tasmania mediante a secuenciación de ARN

Os científicos realizaron avances significativos nas tecnoloxías de secuenciación do xenoma que lles achegan un paso máis á resurrección do extinto tigre de Tasmania. Esta especie, tamén coñecida como tilacina, foi atopada no continente australiano pero desapareceu da Terra debido á colonización europea. Ao extraer ARN de restos desecados, os investigadores están a utilizar a edición xenética en animais vivos por primeira vez para recrear unha especie extinta.

O tigre de Tasmania era un depredador parecido a un can lobo con raias distintivas ao longo das súas costas. A súa última presenza rexistrada foi en catividade nun zoolóxico en 1936. O novo proxecto do Museo Sueco de Historia Natural pretende utilizar a secuenciación de ARN para devolver á vida ao tigre de Tasmania. Aínda que o ADN adoita usarse para a edición de xenes, esta é a primeira vez que se utilizará para este propósito.

O ADN, ou ácido desoxirribonucleico, é unha estrutura helicoidal de dobre cadea que contén información xenética e instrucións para construír e manter un organismo. O ARN, ou ácido ribonucleico, é unha molécula monocatenaria que actúa como mensaxeira, leva a cabo instrucións do ADN e axuda na síntese de proteínas.

A importancia deste proxecto reside na desvelación dos misterios que rodean especies extintas como o tigre de Tasmania. A secuenciación do ARN pode proporcionar aos científicos unha comprensión máis completa da súa composición xenética, actividade dos xenes e procesos biolóxicos. Este coñecemento pode contribuír á nosa comprensión da súa historia, evolución e os factores que conducen á súa extinción.

Ademais, a secuenciación de ARN ten aplicacións máis amplas. Usando ARN de virus antigos, os científicos poden descifrar a causa de pandemias pasadas e obter información sobre os mecanismos detrás dos brotes virais. Esta investigación ten o potencial de mellorar a nosa comprensión das enfermidades virais e axudar na prevención e xestión de futuros brotes.

En conclusión, o uso da secuenciación de ARN para resucitar ao tigre de Tasmania supón un avance significativo na investigación xenética. Este proxecto non só permite aos científicos recrear especies extintas, senón que tamén proporciona información valiosa sobre a súa bioloxía, historia e os procesos que conformaron a súa existencia.

