Reloxos nucleares: un paso cara a cronometraxe de extrema precisión

Un equipo internacional de físicos avanzou no desenvolvemento dun reloxo extremadamente preciso baseado nunha transición nuclear. O equipo, dirixido por Yuri Shvyd'ko no Laboratorio Nacional de Argonne dos EE. UU., logrou con éxito a excitación resonante dunha transición nuclear no escandio-45. Esta transición ten o potencial de crear un reloxo nuclear con moita maior precisión que os reloxos atómicos actuais.

Os reloxos dependen dun oscilador que produce unha frecuencia constante. Para os reloxos atómicos utilízase a frecuencia da radiación de microondas emitida polos átomos de cesio. Non obstante, as transicións nucleares ofrecen a posibilidade de reloxos aínda máis precisos. Os núcleos son máis estables e compactos que os átomos, o que fai que os reloxos nucleares sexan menos susceptibles ao ruído e ás interferencias.

Un dos retos na creación de reloxos nucleares é producir radiación coherente resonante cunha transición nuclear. Co avance dos láseres de electróns libres de raios X (XFEL), Shvyd'ko afirma que agora é posible a excitación directa de fotóns para osciladores de reloxo nuclear. O equipo centrouse na transición de 12.4 keV en escandio-45, que ten un ancho de banda extremadamente estreito. Só unha pequena parte dos raios X pode excitar os núcleos de forma resonante, mentres que os raios X sen resonancia crean un ruído significativo do detector.

Para resolver este problema, o equipo realizou experimentos na instalación europea de XFEL en Alemaña. Dispararon pulsos de raios X a un branco de lámina de escandio-45 e despois eliminaron rapidamente o obxectivo para medir o sinal de excitación resonante. Ao escanear a frecuencia dos pulsos de luz incidente, puideron detectar a frecuencia exacta na que se produce a resonancia.

Os resultados mostraron que a enerxía da transición podería medirse cunha incerteza dúas ordes de magnitude menor que o mellor valor anterior. Se se poden facer máis melloras, os reloxos nucleares poderían ser precisos en 1 segundo cada 300 millóns de anos. Esta tecnoloxía ten implicacións interesantes para a espectroscopia de ultraalta precisión, a tecnoloxía do reloxo nuclear e a metroloxía extrema.

