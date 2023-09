O novo descubrimento revela pistas para atopar diamantes rosas

Un novo estudo realizado por investigadores da Universidade de Curtin en Australia identificou un terceiro ingrediente necesario para a formación de diamantes rosas na superficie terrestre. O estudo centrouse nas rochas ricas en diamantes dos volcáns Argyle de Australia Occidental, utilizando raios láser para analizar a súa composición. Os descubrimentos suxiren que, ademais do carbono e as forzas derivadas do choque das placas tectónicas, a presenza de diamantes rosas require continentes que estiveron durante a ruptura continental hai centos de millóns de anos.

O descubrimento deste ingrediente ausente podería ter implicacións significativas para a busca global de novos depósitos de diamantes rosas. O investigador principal, o doutor Hugo Olierook, explicou que cando as masas terrestres se estiran, créanse ocos na codia terrestre, o que permite que o magma que transporta diamantes suba á superficie. A rexión de Argyle, onde tivo lugar o estudo, formouse como resultado da ruptura dun antigo supercontinente.

O doutor Olierook explicou ademais que a colisión de masas terrestres crea unha zona danada ou "cicatriz" que nunca curará completamente, e é dentro destas rexións marcadas con cicatrices onde se poden atopar diamantes rosas. Mencionou que mentres o carbono profundo, a colisión continental e o estiramento estean presentes, pode ser posible descubrir novas fontes de diamantes rosas.

A pesar deste emocionante descubrimento, atopar novos depósitos de diamantes rosas non estará exento de retos. A maioría dos depósitos de diamantes atopáronse historicamente no medio dos continentes antigos, onde os volcáns anfitrións están expostos na superficie. A rexión de Argyle, pola súa banda, está situada na sutura de dous continentes antigos, que adoitan estar cubertos de area e solo. Isto significa que existe a posibilidade de que non se descubran volcáns con diamantes rosas, incluso dentro de Australia.

A investigación, que foi publicada na revista Nature Communications, non só arroxa luz sobre os procesos xeolóxicos detrás da formación dos diamantes rosas, senón que tamén proporciona información valiosa para a industria do diamante. Os diamantes rosas son xoias raras e moi cobizadas, xa que o volcán Argyle produciu máis do 90% da oferta mundial. Comprender as condicións necesarias para a súa formación pode orientar os futuros esforzos de exploración e, potencialmente, levar ao descubrimento de novas fontes destas pedras preciosas.

