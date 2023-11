Novas investigacións aproveitan os ninjas da natureza para protexer os kiwis e as abellas

Os científicos de Kiwi están a explorar unha solución innovadora para combater patóxenos perigosos no sector agrícola mediante a utilización de ninjas da natureza: biocontroles de fagos. O termo "ninjas da natureza" foi acuñado pola doutora Heather Hendrickson, profesora superior da Universidade de Canterbury, para describir virus que atacan especificamente bacterias nocivas sen prexudicar ás beneficiosas. A diferenza dos antibióticos que adoitan ter un amplo espectro de actividade, os fagos teñen un rango limitado de hóspedes, polo que son altamente dirixidos e eficaces para combater os patóxenos.

Nunha iniciativa pioneira, o equipo de investigación interdisciplinar do doutor Hendrickson recibiu 8.9 millóns de dólares do Fondo de Esforzo do Ministerio de Negocios, Innovación e Emprego de 2023 para desenvolver "cócteles" de fagos para combater os patóxenos agrícolas clave. As iniciativas céntranse principalmente na loita contra o cancro da vide do kiwi (Psa) e o virus American Foulbrood que afecta ás abellas melíferas.

A vantaxe do uso dos fagos reside na súa capacidade para infectar específicamente os patóxenos dirixidos ao tempo que aforran outros microorganismos esenciais para a saúde do organismo. Por exemplo, se se lle administra un fago a unha abella, atacaría directamente o patóxeno específico sen afectar ás bacterias intestinales beneficiosas da abella. Este mecanismo de orientación de precisión minimiza o risco de perturbar a saúde xeral do organismo protexido.

O aproveitamento do biocontrol dos fagos ten implicacións significativas para o sector agrícola de Nova Zelanda. Ao desenvolver solucións de fagos a medida, os investigadores esperan mellorar a produtividade e a seguridade na industria alimentaria ao tempo que promoven a conciencia ambiental. Ademais, o proxecto ten como obxectivo fortalecer a bioindustria manufacturera, creando postos de traballo altamente cualificados e facilitando o acceso aos mercados globais.

A colaboración de investigación inclúe institucións estimadas como a Universidade de Otago, Planta e Investigación de Alimentos, Cawthron Institute, BioSouth Ltd e Apiculture New Zealand. As perspectivas indíxenas, dirixidas por científicos e investigadores maoríes, proporcionan información valiosa sobre as implicacións do proxecto para o taiao (medio ambiente), especialmente tendo en conta a prevalencia de empresas dirixidas por maoríes no sector primario.

A visión a longo prazo deste esforzo vai máis aló do sector agrícola. O doutor Hendrickson cre que ao establecer a infraestrutura e a experiencia necesarias para utilizar con seguridade os fagos na agricultura, a plataforma pódese estender para abordar as ameazas emerxentes para a produción de alimentos e mesmo dirixirse a patóxenos humanos relevantes desde o punto de vista médico. Esta investigación abre posibilidades interesantes para o futuro do control de enfermidades e da bioseguridade en varias industrias.

O proxecto xa recibiu o apoio das partes interesadas, incluídos os apicultores que proporcionaron xenerosamente mostras de solo. Como mostra de agradecemento, os investigadores chamaron aos fagos descubertos en honor de colaboradores, e algúns levan o nome de figuras coñecidas como Dame Jacinda Ardern, Sir Ashley Bloomfield e mesmo os propios apicultores.

Ao aproveitar o poder dos ninjas da natureza, Nova Zelanda está ben posicionada para revolucionar o control de enfermidades na agricultura, protexer ecosistemas vitais e, potencialmente, allanar o camiño para novos enfoques para combater os patóxenos humanos.

FAQ

Que son os biocontroles dos fagos?

Os biocontrois de fagos son virus que se dirigen e atacan especificamente ás bacterias nocivas dos organismos, ofrecendo un enfoque moi dirixido ao control da enfermidade.

En que se diferencian os fagos dos antibióticos?

A diferenza dos antibióticos, que poden prexudicar tanto a bacterias nocivas como beneficiosas, os fagos teñen un rango limitado de hóspedes, o que lles permite dirixirse a patóxenos específicos sen afectar aos microorganismos beneficiosos.

A que patóxenos están dirixidos os investigadores?

A investigación céntrase principalmente na loita contra o cancro da vide do kiwi (Psa) e o virus American Foulbrood (AFB), que supón unha ameaza para as abellas melíferas.

Cal é o impacto potencial desta investigación?

A investigación ten o potencial de mellorar a produtividade e a seguridade no sector agrícola ao mesmo tempo que fortalece a bioindustria de manufactura, crea emprego altamente cualificado e facilita o acceso a mercados globais conscientes do medio ambiente. Ademais, esta investigación pode ter implicacións para combater as ameazas emerxentes na produción de alimentos e mesmo apuntar aos patóxenos humanos.

Quen participa na colaboración investigadora?

A colaboración inclúe investigadores da Universidade de Canterbury, Universidade de Otago, Planta e Investigación de Alimentos, Instituto Cawthron, BioSouth Ltd e Apiculture New Zealand. Os científicos e investigadores maoríes tamén están proporcionando valiosas perspectivas indíxenas.