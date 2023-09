Científicos descobren o 'Anel de Alicia' no reino cuántico, que ofrece unha visión do universo espello

Os científicos que estudan o reino cuántico fixeron un descubrimento innovador que podería desvelar os misterios desta dimensión esquiva. O equipo, dirixido polo profesor Mikko Möttönen da Universidade de Aalto e o profesor David Hall do Amherst College, observou un fenómeno extraordinario coñecido como "anel de Alicia". Dobradas despois do universo espello de Lewis Carroll en As aventuras de Alicia no país das marabillas, estas estruturas fugaces poderían servir como portas de entrada a un universo espello doutro mundo.

En física cuántica, proponse que os monopolos son os homólogos dos dipolos. Mentres que os dipolos teñen cargas positivas e negativas nos extremos opostos, os monopolos posúen unha carga positiva ou negativa. A hipótese é que cando un monopolo magnético decae, crea unha breve estrutura en forma de anel, semellante ao universo espello descrito por Carroll.

Durante décadas, os aneis de Alicia permaneceron esquivos, pero o equipo de investigación afirma ter observado estas estruturas na natureza por primeira vez. Os investigadores manipularon un gas de átomos de rubidio nun estado non magnético próximo á temperatura do cero absoluto, creando un monopolo dirixindo o punto cero dun campo magnético tridimensional ao gas cuántico. O resultado foi un anel de Alicia perfectamente formado.

Paga a pena notar que os aneis de Alice son excepcionalmente fráxiles e duran só uns milisegundos. A máis mínima forza externa fai que se degraden. Porén, visto desde o centro do anel, o mundo aparece reflectido, coma se o anel fose un portal cara a un mundo de antimateria. Esta observación afirma o paralelismo co universo espello de Carroll.

Publicado na revista Nature Communications, este descubrimento innovador ofrece unha xanela potencial para comprender a física cuántica máis profundamente. Aínda que non está seguro de se este avance levará a asistir a festas de té con sombrereiros tolos, abre novas posibilidades para explorar a intrincada natureza do reino cuántico.

