Un recente estudo xeolóxico realizado por Josep M. Parés e o seu equipo do Centro Nacional de Investigación sobre a Evolución Humana (CENIEH) afondou no subsuperficie da serra de Atapuerca en España. O estudo, publicado na revista Marine and Petroleum Geology, tiña como obxectivo comprender a estrutura profunda da zona e as súas conexións xeolóxicas.

A investigación revelou que os materiais presentes baixo a superficie son as calizas visibles ao longo da serra de Atapuerca. Estes materiais son só a "punta do iceberg" dunha estrutura subterránea moito máis grande que se estende por máis de 5 km de ancho. Esta estrutura formouse pola presenza de materiais brandos, concretamente lutitas e evaporitas do Triásico, que permitían o desprazamento dos estratos.

O estudo tamén arroxa luz sobre a ordenación xeolóxica da serra de Atapuerca. Tradicionalmente descrito como un anticlinal, os traballos xeolóxicos mostraron que esta estrutura transcorre máis aló dos 1,000 m de profundidade. A esa profundidade, os estratos mesozoicos descansan sobre un basamento paleozoico, que é ríxido e cristalino. Os resultados indican que o pregamento dos estratos foi posible pola existencia de materiais específicos que actúan como lubricantes ou niveis de desprendemento, permitindo que os estratos se deslicen sobre o soto ríxido. No caso da Conca do Duero, o nivel de desprendemento está formado por materiais do período Triásico, que son mecánicamente débiles e facilitan o movemento e o pregamento dos estratos sobrexacentes.

Os resultados deste estudo proporcionan información valiosa sobre a estrutura profunda da Serra de Atapuerca e as súas conexións xeolóxicas. Comprender a xeoloxía do subsolo desta rexión é esencial para seguir investigando sobre a súa historia xeolóxica e as posibles implicacións para a evolución humana.

