Os investigadores descobren a causa do maior terremoto de Marte

Investigadores da Universidade de Oxford identificaron a causa do maior terremoto de Marte xamais rexistrado. Ao contrario das crenzas iniciais, o terremoto de magnitude 4.7, chamado S1222a, non foi desencadeado por un impacto de meteorito senón por unha importante actividade tectónica dentro da codia de Marte. O evento, que durou polo menos seis horas, foi detectado polo módulo de aterraxe InSight da NASA o 4 de maio de 2022.

Para investigar a causa do terremoto, o doutor Benjamin Fernando, o investigador principal, colaborou con varias axencias espaciais, entre elas a Axencia Espacial Europea, a Axencia Espacial Nacional Chinesa, a Organización de Investigación Espacial da India e a Axencia Espacial dos Emiratos Árabes Unidos. Este esforzo conxunto permitiu ao equipo analizar os datos de múltiples satélites que orbitan Marte, cubrindo unha ampla superficie de 144 millóns de km2.

A pesar da semellanza do terremoto cos anteriores provocados polos impactos de meteoroides, o equipo de investigación non atopou evidencias dun cráter novo despois de meses de busca. Isto levounos a concluír que o terremoto resultou da liberación de estrés dentro da codia de Marte, máis que dun impacto externo.

O doutor Fernando explicou que o estrés dentro da codia de Marte é o resultado de miles de millóns de anos de evolución, incluíndo as taxas de arrefriamento e encollemento diferenciais de diferentes partes do planeta. Aínda que as causas dos niveis de estrés variables seguen sen estar claras, os resultados deste estudo contribúen a máis investigacións. Comprender estes patróns de estrés pode ser crucial para determinar lugares axeitados para futuros asentamentos humanos en Marte.

O esforzo de colaboración deste proxecto que inclúe varias misións espaciais foi aclamado como un modelo para asociacións internacionais exitosas na exploración do espazo profundo. Os achados arroxan luz sobre a dinámica xeolóxica única de Marte e marcan un paso significativo para desvelar os misterios do Planeta Vermello.

