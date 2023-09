A area pode fluír costa arriba, descubriu os enxeñeiros da Universidade de Lehigh

Os investigadores de enxeñería da Universidade de Lehigh fixeron un descubrimento sorprendente: a area pode fluír costa arriba. Os descubrimentos do equipo, publicados na revista Nature Communications, revelan que cando se aplica un par e unha forza de atracción a cada gran de area, as partículas poden fluír costa arriba, paredes e escaleiras arriba e abaixo. Este fenómeno moi inusual ten implicacións significativas para unha ampla gama de aplicacións, desde a saúde ata o transporte de materiais e a agricultura.

O descubrimento foi feito por James Gilchrist, o profesor Ruth H. and Sam Madrid de Enxeñaría Química e Biomolecular no PC Rossin College of Engineering de Lehigh, e o seu equipo. Usaron ecuacións que describen o fluxo de materiais granulares para demostrar que as partículas fluían costa arriba como un material granular.

O doutor Samuel Wilson-Whitford, o autor principal do artigo, tropezou con este descubrimento por accidente mentres investigaba a microencapsulación. Notou que cando facía xirar un imán debaixo dun frasco de partículas de polímero revestidas de óxido de ferro chamadas microrolos, os grans de area comezaron a moverse costa arriba.

Os investigadores descubriron que aplicar un par de torsión aos microrodeos con imáns facía que cada partícula xirase, creando dobretes temporais que se formaron e romperon rapidamente. Esta cohesión xerou un ángulo de repouso negativo debido a un coeficiente de rozamento negativo, permitindo que as partículas de area fluísen costa arriba.

O aumento da forza magnética aumentou a cohesión das partículas de area, dándolles máis tracción e a capacidade de moverse máis rápido. O movemento colectivo e a capacidade das partículas para pegarse entre si permitiulles realizar accións contra-intuitivas, como fluír polas paredes e subir escaleiras. Os investigadores están a explorar agora o uso de microrodeos para escalar obstáculos, que poderían ter aplicacións potenciais na microrobótica e na saúde.

Este descubrimento innovador abre novas vías de investigación e aplicacións para materiais granulares. O equipo da Universidade de Lehigh planea seguir estudando os microrolos e explorando o seu uso en diversos campos. Xa están investigando aplicacións de mestura, segregación e movemento de obxectos. Ademais, están explorando o uso de microrodedores para entregar nutrientes a través de materiais porosos.

As implicacións do fluxo de area cara arriba son amplas, e este descubrimento ten o potencial de revolucionar as industrias e as tecnoloxías. O equipo de investigación está emocionado de continuar os seus experimentos e prevé publicar varios artigos sobre o tema nun futuro próximo.

Fonte: Nature Communications (2023) DOI: 10.1038/s41467-023-41327-1