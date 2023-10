A Escola de Sostibilidade Doerr lanza Mineral-X: avanzando na industria mineira cara a enerxía limpa

By

A Doerr School of Sustainability celebrou recentemente un simposio de lanzamento de Mineral-X, un innovador programa de afiliados centrado na innovación tecnolóxica, a representación comunitaria e a xestión co fin de lograr unha cadea de subministración de minerais resistente para a enerxía renovable limpa. Líderes de empresas mineiras, empresas de capital risco, académicos, funcionarios gobernamentais e representantes de Zambia reuníronse no simposio para discutir formas de mellorar a industria mineira crítica desde o punto de vista social e técnico.

Mineral-X, cun financiamento próximo ao millón de dólares, ten como obxectivo reinventar a exploración de minerais máis aló da ciencia, defendendo a xestión ambiental e a representación da comunidade. O programa adopta un enfoque holístico para mellorar a industria mineira durante a transición dos combustibles fósiles. Isto inclúe o desenvolvemento de métodos máis eficientes e ecolóxicos para atopar e extraer minerais críticos, así como mellorar o compromiso da comunidade e proporcionar asistencia educativa.

Unha das iniciativas fundamentais de Mineral-X consiste no uso de ferramentas de intelixencia artificial (IA) para analizar datos xeolóxicos e localizar con precisión depósitos minerais subterráneos de alta calidade. Coa crecente demanda de minerais críticos como cobre, níquel, litio e cobalto na produción de vehículos eléctricos, esta investigación é crucial para garantir unha cadea de subministración sostible.

O programa gañou o apoio de grandes empresas mineiras como KoBold Metals e Rio Tinto, así como de Bidra, unha empresa de capital risco centrada na sustentabilidade. É importante destacar que Mineral-X está totalmente libre de fondos de combustibles fósiles, segundo aclarou David Zhen Yin, director do programa e científico investigador.

Ao aproveitar a IA e os datos xeolóxicos, Mineral-X pretende minimizar a destrución da terra asociada á minería. Os depósitos de alta calidade pódense extraer con menos necesidade de perturbación extensa do terreo e mesmo poden desenvolverse baixo terra. Este enfoque non só protexe o medio ambiente senón que tamén reduce os custos e o tempo necesarios para a exploración e extracción.

Ademais, Mineral-X está a colaborar activamente coas comunidades mineiras de Zambia. Sofia Mantilla Salas, doutora. estudante implicado na divulgación social, está a traballar en estreita colaboración coas comunidades locais para garantir a súa participación activa e asociación nos procesos de exploración e extracción de minerais. O programa tamén está a colaborar con universidades de Zambia para equipar aos enxeñeiros de minas coas habilidades necesarias para competir con enxeñeiros estranxeiros.

O lanzamento de Mineral-X e o seu compromiso coa promoción da sustentabilidade na industria mineira marca un avance significativo para lograr enerxías renovables limpas. A través desta iniciativa, a Escola de Sostibilidade Doerr está liderando o camiño cara a unha cadea de subministración de minerais resistente para un futuro máis verde.

