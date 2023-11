Un avance na tecnoloxía magnética: mellorando o rendemento informático

By

A medida que a tecnoloxía segue avanzando, a demanda de almacenamento de datos máis eficiente e capacidades informáticas máis rápidas segue crecendo. Investigadores de todo o mundo buscan constantemente formas de desenvolver novos materiais que poidan satisfacer estas crecentes expectativas. Recentemente, un equipo de físicos da Universidade de Texas en El Paso (UTEP) e outras institucións lograron un importante avance na tecnoloxía magnética que podería revolucionar o futuro da informática.

Dirixido polo doutor Srinivasa Singamaneni, profesor asociado do Departamento de Física da UTEP, o equipo descubriu un novo tipo de imán que se mostra prometedor no campo da computación cuántica. Estes imáns, coñecidos como imáns de van der Waals, son únicos porque só teñen unha capa de grosor, o que os fai incriblemente pequenos pero potentes en termos de potencia de cálculo. Non obstante, o inconveniente dos imáns de van der Waals sempre foi a súa limitada funcionalidade a baixas temperaturas.

A través da súa investigación, o equipo descubriu que ao introducir entre as capas do imán un material orgánico de baixo custo chamado tetrabutilamonio, conseguiron mellorar significativamente a súa resistencia á temperatura. Este avance permitiu que o imán funcionara a temperaturas de ata 170 graos Fahrenheit, moito máis aló das limitacións anteriores.

As implicacións deste descubrimento son inmensas. Coa capacidade de funcionar a temperaturas máis altas, estes imáns poderían substituír aos imáns tradicionais utilizados en varias aplicacións, como portátiles, altofalantes e escáneres de resonancia magnética. Ademais, o seu pequeno tamaño e o seu rendemento mellorado fan que sexan ideais para o seu uso na computación cuántica, onde o espazo e a eficiencia son cruciais.

Aínda que o equipo demostrou con éxito o potencial do imán no laboratorio, aínda están en curso máis investigación e desenvolvemento. Colaborando con científicos da Universidade de Stanford, a Universidade de Edimburgo, o Laboratorio Nacional de Los Alamos, o Instituto Nacional de Estándares e Tecnoloxía (NIST) e o Laboratorio Nacional de Brookhaven, o equipo pretende seguir perfeccionando o material para o seu uso práctico na informática.

O potencial deste avance é significativo, xa que abre novas posibilidades para o futuro da tecnoloxía magnética e da informática. Ao ampliar o rango de temperatura dos imáns de van der Waals, os investigadores están a dar un paso significativo para conseguir sistemas informáticos máis eficientes e potentes que poidan satisfacer as crecentes demandas da era dixital.

Preguntas frecuentes (FAQ)

P: Que son os imáns de van der Waals?

R: Os imáns de Van der Waals son un tipo de imán que consiste só nunha capa de átomos.

P: Cal é a vantaxe dos imáns de van der Waals?

R: Os imáns de Van der Waals son de tamaño extremadamente pequeno e teñen un gran potencial de uso na informática debido ao seu rendemento mellorado.

P: Como melloraron os investigadores a resistencia á temperatura dos imáns de van der Waals?

R: Os investigadores introduciron entre as capas do imán un material orgánico de baixo custo chamado tetrabutilamonio, que lle permitiu funcionar a temperaturas máis altas.

P: Cales son as posibles aplicacións destes imáns mellorados?

R: Estes imáns mellorados poderían substituír aos imáns tradicionais utilizados en varias aplicacións, como portátiles, altofalantes e escáneres de resonancia magnética. Tamén son ideais para o seu uso en computación cuántica.

P: Cales son os seguintes pasos nesta investigación?

R: O equipo de investigación ten previsto seguir estudando e perfeccionando o material para o seu uso práctico en informática.