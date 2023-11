Breaking New Ground: impresión 3D de folículos pilosos en pel cultivada en laboratorio

Os folículos pilosos xogan un papel vital no mantemento da saúde e da función da nosa pel. Axudan a regular a temperatura corporal, producen suor e conteñen células nai que axudan á cicatrización da pel. Non obstante, os modelos de pel cultivados en laboratorio existentes foron incompletos, carecendo da inclusión de folículos pilosos. Esta brecha pode ser superada en breve, grazas á investigación innovadora realizada por científicos do Instituto Politécnico Rensselaer (RPI).

O doutor Pankaj Karande, profesor asociado de Química e Bioenxeñaría en RPI, e o seu equipo incorporaron con éxito folículos pilosos ao tecido cutáneo humano cultivado en laboratorio mediante a tecnoloxía de impresión 3D. Este logro marca un fito significativo no campo da enxeñaría de tecidos e abre novas posibilidades para probas de drogas e transplantes de pel.

Os enfoques tradicionais para reconstruír os folículos pilosos utilizando células derivadas de humanos enfrontáronse a desafíos. Non obstante, estudos anteriores demostraron que estas células, cando se cultivan nun ambiente tridimensional, teñen o potencial de xerar novos folículos pilosos ou tallos capilares. A partir desta investigación, o doutor Karande e o seu equipo utilizaron técnicas de bioimpresión 3D para crear modelos de pel que inclúen folículos pilosos en funcionamento.

O proceso implicou cultivar células da pel e do folículo no laboratorio e convertelas nunha tinta biolóxica apta para a impresión 3D. A tinta biolóxica, composta por proteínas e outros materiais, aplicouse a unha agulla delgada, o que permitiu á impresora depositar capas de pel e incorporar simultaneamente células ciliadas. Co paso do tempo, as canles que rodean as células ciliadas enchéronse de células da pel, imitando a estrutura dos folículos pilosos naturais.

Aínda que o tecido de pel impreso en 3D con folículos pilosos ten actualmente unha vida útil de dúas a tres semanas, este avance demostra un progreso significativo no desenvolvemento de enxertos de pel que poden facer crecer o cabelo. A vida útil prolongada do tecido da pel é un foco futuro, o que permitiría probas de drogas máis avanzadas e potencialmente levaría a avances na medicina rexenerativa e nas probas cosméticas.

Este estudo mostra o potencial da impresión 3D para avanzar na comprensión de estruturas biolóxicas complexas e a súa interacción con produtos tópicos. Ao incorporar folículos pilosos a modelos de pel cultivados en laboratorio, os investigadores obteñen información valiosa que poden mellorar o desenvolvemento de futuros tratamentos para queimaduras e outras enfermidades da pel.

A capacidade de imprimir folículos pilosos en 3D na pel cultivada en laboratorio é un testemuño do enfoque multidisciplinar empregado polos investigadores de RPI na intersección da enxeñaría e as ciencias da vida. Estes avances teñen implicacións de gran alcance para a saúde humana e o desenvolvemento de modelos de pel bioloxicamente representativos.

FAQ

1. Cales son as funcións dos folículos pilosos na pel?

Os folículos pilosos regulan a temperatura corporal, producen suor e conteñen células nai que favorecen a cicatrización da pel.

2. Como incorporaron os investigadores os folículos pilosos ao tecido cutáneo cultivado en laboratorio?

O equipo de RPI cultivou células de pel e folículos no laboratorio e converteunos nunha tinta biolóxica imprimible. Esta tinta biolóxica aplicouse a unha agulla fina, permitindo a deposición precisa e a creación de capas cutáneas que incluían células ciliadas.

3. Cales son as posibles aplicacións da impresión 3D de folículos pilosos en modelos de pel?

Este avance podería levar a avances nas probas de drogas, na medicina rexenerativa e nas probas cosméticas. Ao crear modelos de pel máis complexos e bioloxicamente relevantes, os investigadores poden obter unha mellor comprensión de como a pel interactúa cos produtos tópicos e desenvolver tratamentos mellorados para varias afeccións da pel.