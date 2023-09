Control da fricción en superficies de grafeno con campos eléctricos

Un equipo de investigación da Universidade de Illinois Urbana-Champaign e da Universidade de California descubriu un novo método para sintonizar e controlar dinámicamente a fricción nunha superficie de grafeno mediante campos eléctricos externos. A fricción xoga un papel crucial en varios sistemas, incluíndo o comportamento dos contactos deslizantes, o desgaste do material e o fluxo de fluídos a través das superficies. A capacidade de controlar activamente a fricción é cada vez máis importante a medida que os dispositivos a micro e nanoescala gañan popularidade.

Os investigadores estudaron a fricción no contacto a nanoescala entre os transistores de efecto de campo de grafeno (FET) e unha punta de microscopía de forza atómica (AFM). Descubriron que ao modular o nivel de dopaxe do grafeno mediante un campo eléctrico externo, a fricción podería mellorarse e axustarse. En concreto, cando o grafeno estaba en contacto coas puntas semicondutoras, a fricción era sensible á densidade de carga do grafeno.

Un dos métodos máis prometedores para controlar a fricción é mediante o uso de campos eléctricos externos. Estes campos poden alterar as propiedades dos lubricantes, as superficies dos materiais e as interaccións entre eles. O equipo de investigadores cre que os materiais 2D, como o grafeno, son unha excelente opción para deseñar superficies que interactúan debido á súa alta resistencia mecánica, estabilidade química e estabilidade térmica.

Tradicionalmente, as superficies recubertas con películas de grafeno presentan unha fricción moi baixa. Non obstante, os investigadores descubriron que ao expor a superficie recuberta de grafeno a un campo eléctrico nas condicións adecuadas, a fricción podería "activarse". O sistema podería entón controlarse neste estado de fricción superior antes de volver a cambiar a un estado de fricción inferior, todo sen aplicar grandes polarizacións eléctricas entre as superficies en contacto.

Este descubrimento ten o potencial de reducir significativamente o consumo de enerxía en sistemas nano e microelectromecánicos e permitir un control dinámico da fricción. Tamén mitiga o maior desgaste e corrosión das superficies de deslizamento cando se aplica a polarización directa. O equipo de investigación cre que o seu traballo allanará o camiño para novos enfoques no deseño de superficies e contribuirá aos avances en varios campos.

Fontes:

– Universidade de Illinois Urbana-Champaign

- Universidade de California