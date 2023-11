Os investigadores descobren unha nova bacteriocina con potencial para combater as bacterias resistentes aos antibióticos

As infeccións causadas por bacterias resistentes aos antibióticos están a converterse nunha gran preocupación mundial. Para abordar este problema crecente, os investigadores de Tromsø fixeron un descubrimento innovador: unha nova bacteriocina atopada nunha bacteria común da pel. Esta bacteriocina é prometedora para inhibir o crecemento de bacterias resistentes aos antibióticos que adoitan ser responsables de enfermidades difíciles de tratar.

O aumento da resistencia aos antibióticos é un problema urxente, xa que fai que moitos antibióticos existentes sexan ineficaces. Sen tratamentos eficaces, as enfermidades comúns poden poñer en perigo a vida. Sorprendentemente, máis dun millón de persoas perden a vida cada ano debido á resistencia aos antibióticos.

Para combater este desafío, o grupo de investigación para a saúde infantil e xuvenil da UiT A Universidade Ártica de Noruega estivo investigando substancias producidas por bacterias que poden inhibir o crecemento de bacterias competidoras. Estas substancias coñécense como bacteriocinas. A través do seu amplo traballo, os investigadores identificaron unha nova bacteriocina nunha bacteria común da pel. Esta bacteriocina recentemente descuberta, chamada Romsacin polo nome sami de Tromsø, ten o potencial de combater as bacterias resistentes aos antibióticos que non responden aos tratamentos convencionais.

Aínda que o descubrimento de Romsacin é emocionante, a investigadora Runa Wolden advirte de que aínda queda moito por percorrer antes de que poida converterse nun medicamento viable. Desenvolver novos antibióticos a partir de substancias prometedoras como Romsacin é un proceso longo e caro que pode levar entre 10 e 20 anos. Antes de que un novo antibiótico poida usarse como medicamento, é necesario realizar probas exhaustivas de seguridade e eficacia. O equipo de investigación tamén debe navegar por procesos burocráticos e estratexias de mercadotecnia.

A bacteriocina Romsacina é producida por unha bacteria chamada Staphylococcus haemolyticus. Non obstante, é importante ter en conta que a bacteriocina non é producida por todas as cepas de S. haemolyticus; máis ben, só está presente nun dos 174 illados dispoñibles para os investigadores. Este achado inesperado engádese á emoción e á intriga que rodea este descubrimento.

Aínda que aínda queda moito por aprender sobre como funciona Romsacin en humanos, os investigadores confían no seu potencial como unha nova arma contra as bacterias resistentes aos antibióticos. O descubrimento desta bacteriocina mostra a importancia da investigación en curso no campo do desenvolvemento de antibióticos. Con máis estudos e desenvolvementos, Romsacin podería proporcionar unha solución moi necesaria para combater a ameaza global da resistencia aos antibióticos.

FAQ

Que é a resistencia aos antibióticos?

A resistencia aos antibióticos prodúcese cando as bacterias evolucionan e desenvolven mecanismos para soportar os efectos dos antibióticos. Isto significa que os antibióticos que antes eran efectivos para matar ou inhibir o crecemento das bacterias vólvense ineficaces, o que dificulta o tratamento das infeccións.

Por que é significativo o descubrimento de Romsacin?

A romsacina é unha bacteriocina recentemente descuberta que se atopa nunha bacteria común da pel. Demostrouse prometedor na inhibición do crecemento de bacterias resistentes aos antibióticos, que adoitan ser responsables de enfermidades difíciles de tratar. Este descubrimento proporciona potencial para o desenvolvemento dun novo medicamento para combater infeccións que actualmente non teñen un tratamento eficaz.

Que é unha bacteriocina?

As bacteriocinas son substancias producidas por bacterias que poden inhibir o crecemento das bacterias competidoras. Considéranse unha alternativa potencial aos antibióticos na loita contra as infeccións bacterianas.

Cal é o seguinte paso para Romsacin?

Antes de que Romsacin poida usarse como medicamento, é necesario realizar probas exhaustivas para garantir a súa seguridade e eficacia en humanos. Ademais, o proceso de desenvolvemento pode implicar navegar por procedementos burocráticos e estratexias de mercadotecnia. Poden pasar moitos anos antes de que Romsacin se converta nunha opción de tratamento viable. Non obstante, este descubrimento supón un avance prometedor na procura de novos antibióticos para combater as bacterias resistentes aos antibióticos.