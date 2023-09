Os investigadores desenvolven fibra óptica biodegradable para a medición e modulación da corrente eléctrica no corpo

By

Investigadores da Universidade Estatal de Campinas, Brasil, en colaboración con científicos do Instituto de Física Gleb Wataghin e da Universidade Gunma de Xapón, desenvolveron unha fibra óptica biocompatible e biodegradable feita a partir de agar, unha substancia xelatinosa derivada das algas vermellas. A fibra pódese usar para controlar e modular sinais eléctricos no corpo humano para varias aplicacións médicas.

As fibras ópticas a base de agar son unha alternativa ás tecnoloxías tradicionais de telecomunicacións que utilizan fibras de vidro ou plástico. O equipo de investigadores encheu moldes cilíndricos con solucións de agar para crear a fibra óptica. Cando se expón a luz coherente, a fibra produce patróns de luz granular coñecidos como motas, que están influenciados polas correntes eléctricas que atravesan o medio. Ao analizar estas perturbacións nas manchas, pódese determinar a magnitude e dirección dos estímulos eléctricos.

A investigación demostrou que a fibra óptica baseada en ágar pode medir de forma fiable correntes eléctricas tan pequenas como 100 microamperios (μA). As posibles aplicacións biomédicas desta tecnoloxía son amplas. Podería usarse como unha alternativa biodegradable aos electrodos convencionais para controlar os sinais bioeléctricos no cerebro ou nos músculos. Os sinais ópticos captados pola fibra poderían ser decodificados para diagnosticar perturbacións. Ademais, a fibra podería incorporarse a interfaces humano-ordenador para tecnoloxías de asistencia ou rehabilitación.

Unha vantaxe importante da fibra óptica a base de agar é a súa biodegradabilidade, o que elimina a necesidade de intervencións cirúrxicas para a súa eliminación. Os investigadores cren que ao axustar a composición química do material, poden mellorar a resposta do sensor. Tamén prevén usar a moldeabilidade do ágar para crear lentes e outros dispositivos ópticos con sensibilidade á corrente eléctrica.

Aínda que esta investigación aínda está nas primeiras fases, senta unha base sólida para o desenvolvemento futuro de dispositivos biomédicos que utilicen fibras ópticas biodegradables a base de agar.

Fonte: Eric Fujiwara et al, Sensores ópticos baseados en agar para medicións de corrente eléctrica, Informes científicos (2023).