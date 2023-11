Acadando a sustentabilidade: proceso innovador de reciclaxe de policarbonatos de base biolóxica

Os residuos plásticos convertéronse nunha grave preocupación para o noso medio ambiente, polo que a Unión Europea puxo en marcha medidas para reducir nun 30% a presenza de microplásticos. A reciclaxe de plásticos é vista como unha solución viable para combater este problema. Investigadores do Instituto de Investigacións Químicas de Cataluña (ICIQ) desenvolveron recentemente un proceso novedoso e sostible para reciclar policarbonatos de base biolóxica, un tipo de plástico que se adoita utilizar en aplicacións médicas, na construción e na automoción.

Convencionalmente, os plásticos están feitos de polímeros, que son moléculas grandes formadas pola unión de moléculas máis pequenas chamadas monómeros. O proceso de reciclaxe ideal implicaría a degradación controlada dos polímeros en produtos máis pequenos e a súa posterior repolimerización en plásticos funcionais. O equipo do ICIQ centrouse no desenvolvemento dun proceso circular para despolimerizar e repolimerizar policarbonatos, utilizando o catalizador TBD (triazabiciclodeceno).

Este enfoque innovador ofrece varias vantaxes. En primeiro lugar, contribúe a unha economía circular máis sostible ao minimizar o uso de produtos químicos. Ademais, o estudo utiliza un policarbonato de base biolóxica derivado de limoneno e dióxido de carbono, o que o converte nunha alternativa viable aos materiais a base de petróleo. Aínda que este policarbonato específico ten unha biodegradabilidade extremadamente baixa, o enfoque catalítico presentado nesta investigación acelera exponencialmente o proceso de degradación, facéndoo comercialmente viable para a súa reciclaxe.

A importancia deste descubrimento reside na súa potencial aplicación en materiais adhesivos e de revestimento como alternativa aos produtos a base de aceite. O ICIQ xa presentou unha patente para o uso de policarbonato de limoneno nestas aplicacións específicas. O novo proceso de reciclaxe mellora o valor e o potencial do policarbonato de base biolóxica, xa que ofrece unha fácil reciclaxe en condicións prácticas.

A colaboración entre o grupo de investigación experimental dirixido polo profesor Arjan Kleij, o equipo computacional do profesor Carles Bo, e as actividades de desenvolvemento de polímeros no departamento de KTT do ICIQ, dirixido polo doutor Fernando Bravo, é unha proba do poder da cooperación interdisciplinar. na investigación. Ao combinar diversos coñecementos e enfoques, esta colaboración aborda retos de forma integral e innovadora, levando ao desenvolvemento de solucións eficaces.

En conclusión, o proceso de reciclaxe sostible de policarbonatos de base biolóxica presentado polo ICIQ marca un paso significativo para lograr un enfoque máis respectuoso co medio ambiente dos plásticos. Este método innovador non só aborda o problema acuciante da acumulación de residuos plásticos, senón que tamén desbloquea o potencial dos materiais de base biolóxica en varias industrias. A través da investigación e colaboración continuadas, podemos avanzar aínda máis cara a un futuro máis sostible.

FAQ:

P: Cal é o obxectivo desta investigación?

R: O obxectivo é desenvolver un proceso sostible para a reciclaxe de policarbonatos de base biolóxica, un tipo de plástico.

P: Como funciona o proceso de reciclaxe?

R: O proceso implica despolimerizar e repolimerizar policarbonatos utilizando un catalizador chamado TBD.

P: Cales son as vantaxes deste proceso de reciclaxe?

R: O proceso contribúe a unha economía circular máis sostible ao minimizar o uso de produtos químicos e ofrece unha fácil reciclaxe en condicións prácticas.

P: Cal é a posible aplicación do policarbonato reciclado?

R: O policarbonato reciclado pódese usar en materiais adhesivos e de revestimento como alternativa aos produtos a base de aceite.

P: Cal é a importancia da colaboración entre os grupos de investigación?

R: A colaboración permite a integración de diversos coñecementos e enfoques, dando lugar a solucións integrais e innovadoras.