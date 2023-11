Os investigadores desenvolven unha molécula innovadora para combater as bacterias resistentes aos medicamentos

Os investigadores da Universidade de Maynooth lograron un importante avance na loita contra as bacterias resistentes aos medicamentos. A resistencia antimicrobiana (AMR) é unha preocupación crecente a medida que as bacterias, virus, fungos e parasitos evolucionan e se fan resistentes aos medicamentos tradicionais. Isto supón unha gran ameaza para a saúde pública, facendo que as infeccións sexan máis difíciles de tratar e aumentar o risco de enfermidades graves e mortes. En resposta a esta necesidade científica urxente, un equipo de investigadores internacionais creou con éxito unha nova molécula que ten o potencial de combater eficazmente as bacterias resistentes aos medicamentos.

Os investigadores utilizaron os principios da química supramolecular, unha área especializada de estudo científico que explora as interaccións entre moléculas, para lograr este avance. Ao aproveitar estes principios, o equipo descubriu moléculas que matan eficazmente as bacterias ao tempo que presentan unha toxicidade moi baixa para as células humanas saudables. Este enfoque innovador podería abrir o camiño para novas estratexias terapéuticas para abordar o problema das infeccións resistentes aos medicamentos.

A investigación, publicada na revista Chem, coincide coa Semana Mundial de Concienciación sobre AMR, unha campaña global dirixida pola Organización Mundial da Saúde. A campaña ten como obxectivo aumentar a conciencia e a comprensión da resistencia aos antimicrobianos para reducir a aparición e propagación de infeccións resistentes aos medicamentos. O impacto da RAM é significativo, xa que máis de 1.2 millóns de persoas morreron en 2019 debido a infeccións bacterianas resistentes aos antibióticos. Esta investigación ofrece esperanza para o desenvolvemento de novos axentes antimicrobianos que poidan combater bacterias resistentes aos fármacos, o que pode salvar millóns de vidas ao ano.

O investigador principal Luke Brennan da Universidade de Maynooth fixo fincapé na importancia deste descubrimento para avanzar na comprensión de varias enfermidades, desde o cancro ata a fibrose quística. O traballo do equipo baséase no uso de transportadores iónicos sintéticos, que permiten que o sal entre nas células bacterianas. Este influxo de sal perturba o delicado equilibrio dos ións dentro das células, provocando eventos bioquímicos que finalmente conducen á morte celular bacteriana. Incluso as cepas de bacterias que son resistentes aos antibióticos dispoñibles actualmente, como o SARM, son vulnerables a este enfoque de tratamento non convencional.

Este avance proporciona unha base para o desenvolvemento de transportadores de anións como unha alternativa prometedora aos antibióticos tradicionais. Co problema da resistencia aos antimicrobianos que segue aumentando, a necesidade de novas estratexias terapéuticas nunca foi máis apremiante. A colaboración entre químicos e biólogos para ser pioneiros no desenvolvemento de novos axentes antimicrobianos pon de relevo o potencial de enfoques interdisciplinarios para abordar os desafíos da saúde global.

Preguntas máis frecuentes:

Que é a resistencia antimicrobiana?

A resistencia antimicrobiana (AMR) prodúcese cando os microorganismos, como bacterias, virus, fungos e parasitos, evolucionan e fanse resistentes aos fármacos utilizados para tratar as infeccións. Isto fai que as infeccións sexan máis difíciles de tratar, aumentando o risco de enfermidade grave e morte.

Por que é importante a investigación sobre bacterias resistentes a medicamentos?

A investigación sobre bacterias resistentes aos medicamentos é esencial porque os antibióticos convencionais son cada vez menos eficaces contra estas infeccións. Se non se controla, o aumento das bacterias resistentes aos medicamentos podería levar a unha crise sanitaria mundial, xa que as infeccións son cada vez máis difíciles de tratar.

Que é a química supramolecular?

A química supramolecular é un campo de estudo que se centra nas interaccións entre moléculas. Explora como as moléculas poden ensamblarse e interactuar para formar estruturas ou sistemas funcionais máis grandes. No contexto desta investigación, utilizouse a química supramolecular para descubrir moléculas que matan eficazmente as bacterias ao tempo que minimizan a toxicidade para as células humanas sans.

Como funciona a nova molécula?

A nova molécula desenvolvida polos investigadores interrompe o delicado equilibrio dos ións dentro das células bacterianas ao permitir que o sal entre nas células. Esta interrupción leva a unha serie de eventos bioquímicos que finalmente resultan na morte celular bacteriana. Incluso as cepas de bacterias resistentes aos medicamentos, como o SARM, son vulnerables a este novo enfoque de tratamento.

Cal é a importancia desta investigación?

Esta investigación é significativa porque ofrece unha solución potencial ao crecente problema das bacterias resistentes aos medicamentos. Ao desenvolver unha molécula innovadora que pode matar eficazmente as bacterias mentres minimiza a toxicidade para as células humanas saudables, os investigadores prepararon o camiño para o desenvolvemento de novos axentes antimicrobianos. Estes axentes poderían axudar a combater as infeccións resistentes aos medicamentos e salvar millóns de vidas en todo o mundo.