Dous planetas xigantes xeados chocan nun deslumbrante espectáculo de luz

Nun evento astronómico fascinante, dous exoplanetas xigantes de xeo chocaron nunha lapa de luz, emitindo penachos de po que foron observados por un astrónomo afeccionado nas redes sociais. Estes planetas están situados a aproximadamente 1,800 anos luz de distancia da Terra e estrelaron ao redor dunha estrela semellante ao sol. O resplandor brillante da colisión moveuse diante da estrela, o que fixo que se esmorecera co paso do tempo. A estrela recibiu o nome de ASASSN-21qj en homenaxe á rede de telescopios que inicialmente detectou o desvanecemento da luz visible da estrela.

O astrónomo afeccionado notou que a estrela brillaba nun lapso de 1,000 días, o que levou a un equipo de astrónomos internacionais a investigar máis o fenómeno. A curva de luz da estrela revelou que o seu brillo duplicábase nas lonxitudes de onda infravermellas tres anos antes de que comezase a esvaecerse na luz visible. O doutor Matthew Kenworthy, coautor principal do estudo do Observatorio de Leiden, nos Países Baixos, describiu as posibles consecuencias dunha colisión deste tipo, afirmando que o resto se asemellaría a unha estrela, aínda que máis feble e sete veces maior que a principal. estrela no sistema.

Ao longo de dous anos, unha rede de astrónomos profesionais e afeccionados seguiu de preto a estrela para detectar calquera cambio no seu brillo. O doutor Simon Lock, coautor principal da Universidade de Bristol, explicou que os seus cálculos e modelos informáticos indican que a temperatura, o tamaño e a duración do material brillante observado son consistentes coa colisión de dous exoplanetas xigantes de xeo.

Espérase que a nube de po resultante da colisión se estenda pola órbita do remanente creado. Este remanente converterase eventualmente nun novo planeta, e o material que o rodea é probable que se condense e forme unha colección de lúas que orbitarán ao seu redor. A luz da nube de po pódese detectar mediante telescopios terrestres e co telescopio espacial James Webb da NASA. Os astrónomos seguirán de preto os desenvolvementos deste fascinante evento.

