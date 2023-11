Avance cuántico: Purple Bronze desbloquea novas posibilidades para dispositivos cuánticos

By

Os científicos cuánticos fixeron un descubrimento innovador que podería revolucionar a tecnoloxía cuántica. Un equipo de investigadores da Universidade de Bristol identificou un fenómeno raro dentro do bronce roxo que podería ser a clave para crear un "interruptor perfecto" nos dispositivos cuánticos. Este interruptor sería capaz de pasar rapidamente entre un estado illante e un superconductor.

O bronce roxo é un metal unidimensional único composto por cadeas condutoras individuais de átomos. Os investigadores descubriron que este material presenta dous estados electrónicos opostos, que ofrece un nivel de versatilidade coñecido como "simetría emerxente". Isto significa que ata os máis pequenos cambios no material, como o estímulo de calor ou luz, poden desencadear unha transición instantánea entre un estado illante con condutividade cero a un supercondutor con condutividade ilimitada, e viceversa.

O autor principal, Nigel Hussey, profesor de Física da Universidade de Bristol, expresou o seu entusiasmo por este descubrimento, afirmando: "É un descubrimento realmente emocionante que podería proporcionar un interruptor perfecto para os dispositivos cuánticos do mañá".

A viaxe do equipo comezou hai 13 anos cando dous estudantes de doutoramento, Xiaofeng Xu e Nick Wakeham, mediron por primeira vez a magnetorresistencia do bronce roxo. Os datos permaneceron latentes e inéditos ata un encontro casual en 2017. O profesor Hussey asistiu a un seminario do físico Dr Piotr Chudzinski sobre bronce morado e compartiu os seus datos con el. Xuntos, propuxeron un experimento que confirmase a teoría de Chudzinski.

O que fai que este descubrimento sexa aínda máis notable é a existencia de "simetría emerxente" a medida que o material pasa entre os estados illantes e supercondutores. A ruptura da simetría, que se observa habitualmente nos sistemas electrónicos ao arrefriarse, é un fenómeno ben coñecido. Non obstante, a aparición da simetría nun metal a medida que se baixa a temperatura, como se observa no bronce roxo, é extremadamente rara e sen precedentes.

O doutor Chudzinski comparou este fenómeno cun truco de maxia, onde unha figura aburrida e distorsionada se transforma nunha esfera perfectamente simétrica. Describiu o bronce roxo como a figura e a propia natureza como o mago.

Este avance abre novas posibilidades para a tecnoloxía cuántica. Ao aproveitar as propiedades únicas do bronce roxo, pode ser posible crear interruptores en circuítos cuánticos que poidan sufrir cambios significativos na resistencia co máis pequeno dos estímulos.

Coa investigación en curso sobre o bronce roxo e o fenómeno emerxente da simetría, o futuro ten un inmenso potencial para o desenvolvemento de dispositivos cuánticos eficientes e de alto rendemento.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. Que é o bronce roxo?

O bronce roxo é un metal unidimensional composto por cadeas condutoras individuais de átomos.

2. Cal é a importancia da investigación realizada pola Universidade de Bristol?

A investigación identificou un fenómeno raro dentro do bronce roxo chamado "simetría emerxente" que podería levar á creación dun "interruptor perfecto" nos dispositivos cuánticos.

3. Como funciona o "interruptor perfecto"?

O interruptor pode pasar rapidamente entre ser un illante (con condutividade cero) e un supercondutor (con condutividade ilimitada) en función de pequenos cambios no material, como estímulo de calor ou luz.

4. Quen fixo o descubrimento?

A investigación foi dirixida pola Universidade de Bristol, co autor principal Nigel Hussey, profesor de Física.

5. Cales son as posibles aplicacións deste avance?

Este avance podería ter implicacións significativas para a tecnoloxía cuántica, permitindo o desenvolvemento de interruptores altamente eficientes en circuítos cuánticos.

Fontes:

– Universidade de Bristol: [www.bristol.ac.uk](https://www.bristol.ac.uk/)