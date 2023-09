Un novo estudo revela que os buracos negros supermasivos devoran alimentos máis rápido do esperado

Un estudo recente realizado pola Northwestern University desafiou as suposicións anteriores sobre os hábitos alimentarios dos buracos negros supermasivos. Aínda que antes se cría que os buracos negros consumen a súa comida lentamente, as novas simulacións indican que realmente o devoran a un ritmo moito máis rápido.

O estudo, que proximamente se publicará en The Astrophysical Journal, utilizou simulacións 3D de alta resolución para investigar o comportamento dos buracos negros que xiran. Os investigadores descubriron que estes buracos negros retorcen o espazo-tempo circundante, provocando que o gas do disco de acreción se rasgue. Isto resulta na formación de subdiscos internos e externos, co buraco negro primeiro consumindo o anel interior e despois recheo polos restos do subdisco exterior.

Ao contrario das teorías anteriores que suxerían que este proceso leva centos de anos, as simulacións mostraron que realmente ocorre en cuestión de meses. Este achado ten importantes implicacións para comprender o comportamento dos quásares, que son algúns dos obxectos máis brillantes do ceo nocturno. Sábese que os quásares estalan de súpeto e despois desaparecen sen explicación, e o novo estudo ofrece unha posible explicación para este comportamento drástico.

O investigador principal, Nick Kaaz, da Northwestern University, explicou que a teoría clásica do disco de acreción non pode explicar as rápidas variacións observadas nos quásares. Non obstante, as simulacións realizadas neste estudo suxiren que a destrución e reposición das rexións internas do disco podería explicar estas variacións.

A idea clave do estudo é que as suposicións anteriores sobre o aliñamento do disco de acreción coa rotación do buraco negro foron equivocadas. As simulacións revelaron que a rexión que rodea o buraco negro é moito máis turbulenta do que se pensaba. Nas simulacións tívose en conta a dinámica dos gases, os campos magnéticos e a relatividade xeral dos buracos negros, proporcionando un modelo máis preciso do seu comportamento.

O proceso de desgarro e alimentación ocorre nunha rexión onde a torsión do espazo-tempo do burato negro compite coa fricción e a presión dentro do disco. Isto provoca que os discos interior e exterior choquen, o que leva a que o disco interior sexa devorado polo buraco negro. A gravidade do buraco negro tira o gas da rexión exterior para reabastecer a rexión interna, completando o ciclo.

Este estudo non só arroxa luz sobre os hábitos alimentarios dos buracos negros supermasivos, senón que tamén proporciona información sobre o comportamento dos quásares. Con máis investigacións, os científicos poden comprender mellor os mecanismos responsables das dramáticas variacións observadas nestes fenómenos cósmicos.

Fontes:

– The Astrophysical Journal (por publicar)

- Universidade do Noroeste