Os estanques feitos polo home poden ser emisores netos de gases de efecto invernadoiro, segundo os estudos

Unha nova investigación realizada pola Universidade de Cornell revela que os estanques feitos polo home teñen un impacto significativo nas emisións de gases de efecto invernadoiro. Dous estudos relacionados realizados por investigadores de Cornell comezan a cuantificar os efectos dos estanques tanto feitos por humanos como naturais sobre o orzamento global de gases de efecto invernadoiro, proporcionando información valiosa sobre un tema que non se entende ben.

Os estudos descubriron que cando se suman as emisións e o almacenamento de carbono dos estanques feitos polo home, os estanques poden ser emisores netos de gases de efecto invernadoiro. Estimacións anteriores suxiren que os estanques, que se definen como masas de auga de 5 hectáreas ou menos, poden contribuír ao 5% das emisións globais de metano. Non obstante, sen medicións precisas en moitos estanques, esta porcentaxe podería variar entre a metade e o dobre da cantidade estimada. Ademais, hai estimacións limitadas das taxas de enterramento de carbono nos estanques.

Un estudo realizado polos investigadores centrouse na cantidade de carbono secuestrado en 22 estanques especificamente seleccionados. Os investigadores examinaron actividades de xestión pasadas e mediron o espesor dos sedimentos e o contido de carbono nas lagoas. Descubriron que as taxas de enterramento de carbono nos estanques estaban influenciadas por factores como plantas acuáticas, peixes e niveis de nutrientes. O estudo tamén revelou que tanto os estanques naturais como os feitos polo home secuestran globalmente unha cantidade significativa de carbono, o que indica que o secuestro de carbono nos estanques está subestimado.

O segundo estudo explorou as emisións estacionais de gases de efecto invernadoiro procedentes de estanques experimentales específicos de Cornell. O metano, un potente gas de efecto invernadoiro, representou a maioría dos gases emitidos. O estudo tamén destacou a importancia da mostraxe frecuente para contabilizar con precisión as emisións de gases de efecto invernadoiro das lagoas.

En xeral, estes estudos suxiren que os estanques xogan un papel nas emisións de gases de efecto invernadoiro e no almacenamento de carbono. Aínda que os estanques poden ser actualmente emisores netos de gases de efecto invernadoiro debido á liberación de metano, existe o potencial de que se convertan en sumidoiros netos ao reducir as emisións de metano. Os resultados tamén propoñen o uso de burbulladores ou circuladores submarinos para reducir as emisións de metano en estanques.

A investigación e a comprensión adicional do papel dos estanques nas emisións de gases de efecto invernadoiro son fundamentais para a modelización e predicións do clima precisos.

Fontes:

– Meredith A. Holgerson et al, High rates of carbon burial linked to autochthonous production in artificial ponds, Limnology and Oceanography Letters (2023). DOI: 10.1002/lol2.10351

– Nicholas E. Ray et al, High Intra-Seasonal Variability in Greenhouse Gas Emissions From Temperate Constructed Ponds, Geophysical Research Letters (2023). DOI: 10.1029/2023GL104235

(Fonte: Cornell)