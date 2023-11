Recuperouse realmente a capa de ozono? Un novo estudo suxire unha posible expansión

A capa de ozono, un escudo protector que protexe a Terra da radiación ultravioleta nociva, foi considerada durante moito tempo como unha das historias de éxito ambiental máis importantes da humanidade. Non obstante, un estudo recente está a desafiar esta noción ao suxerir que a capa de ozono pode non estar recuperando como pensabamos e, de feito, o buraco pode estar en expansión.

Segundo un estudo publicado en Nature Communications, científicos de Nova Zelanda descubriron que os niveis de ozono no núcleo do buraco de ozono da Antártida diminuíron un 26% desde 2004 durante a primavera. Isto significa que o burato non só mantivo un tamaño grande, senón que tamén se afondou, o que indica unha redución dos niveis de ozono. Estes achados contrastan directamente coas avaliacións amplamente aceptadas, incluíndo un estudo apoiado pola ONU, que predixo que a capa de ozono volvería aos niveis dos anos 1980 para 2040.

Para chegar a esta conclusión, os investigadores analizaron o comportamento da capa de ozono de setembro a novembro utilizando datos de satélite. Compararon este comportamento con datos históricos para medir os niveis de ozono e identificar calquera signo de recuperación. O estudo suxire que os cambios no vórtice polar antártico, unha masa arremolinada de aire frío a baixa presión, están a contribuír ao esgotamento do ozono e á expansión do burato. Non obstante, aínda se descoñecen as causas exactas destes cambios.

Aínda que o Protocolo de Montreal, un acordo internacional para eliminar os produtos químicos que esgotan a capa de ozono, sen dúbida tivo éxito na redución dos niveis de clorofluorocarbonos (CFC), este estudo suscita preguntas sobre o papel doutros factores no esgotamento da capa de ozono. Estes factores inclúen a contaminación polo quecemento do planeta, as partículas no aire de incendios forestais e volcáns e os cambios na actividade solar.

É importante ter en conta que algúns científicos seguen sendo escépticos sobre os resultados do estudo. Argumentan que o estudo depende en gran medida das observacións dun período de tempo relativamente curto e pode non proporcionar unha representación precisa da saúde a longo prazo da capa de ozono. Outros factores, como o fume dos incendios forestais e as erupcións volcánicas, así como os fenómenos climáticos naturais como a Oscilación Austral de El Niño, tamén poderían influír no esgotamento do ozono.

En conclusión, este novo estudo desafía a nosa comprensión da recuperación da capa de ozono. Aínda que o Protocolo de Montreal tivo éxito na redución dos CFC e na prevención de catástrofes ambientais, pode haber outros factores en xogo que contribúan aos buratos de ozono persistentes na Antártida. Necesítanse máis investigacións para comprender e abordar plenamente estes desafíos para garantir a saúde a longo prazo da capa de ozono e do noso planeta.

Preguntas máis frecuentes:

1. Que é a capa de ozono?

A capa de ozono é unha rexión da estratosfera terrestre que contén unha alta concentración de moléculas de ozono. Desempeña un papel crucial na filtración da radiación ultravioleta (UV) nociva do sol, protexendo a vida na Terra.

2. Que provocou o esgotamento da capa de ozono?

A principal causa do esgotamento do ozono foi a liberación de substancias que agotan o ozono (SAO), como os clorofluorocarbonos (CFC). Estes produtos químicos foron moi utilizados en aerosols, refrixerantes e procesos industriais. As moléculas de SAO liberadas subiron á estratosfera, onde foron descompostas pola luz solar, liberando átomos de cloro e bromo que destruíron as moléculas de ozono.

3. Que é o Protocolo de Montreal?

O Protocolo de Montreal é un acordo internacional asinado en 1987 para eliminar gradualmente a produción e o uso de substancias que agotan o ozono. Foi fundamental para reducir a liberación de produtos químicos nocivos e permitir que a capa de ozono se recupere.

4. Como afecta o esgotamento do ozono ao medio ambiente e á saúde humana?

O esgotamento do ozono leva a un aumento da radiación UV que chega á superficie terrestre, o que pode ter efectos nocivos tanto para o medio ambiente como para a saúde humana. Pode danar a vida mariña, danar os cultivos e prexudicar o sistema inmunitario humano, aumentando o risco de cancro de pel e cataratas.

5. Que poden facer os individuos para evitar un maior esgotamento do ozono?

Os individuos poden contribuír a protexer a capa de ozono utilizando produtos respectuosos coa capa de ozono, como aerosois e refrixerantes sen CFC. Tamén é fundamental eliminar correctamente os aparellos vellos que conteñan substancias que agotan a capa de ozono e apoiar iniciativas que promovan a preservación da capa de ozono.