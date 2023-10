Creación de efectos de pseudogravidade en cristais fotónicos: manipulación do comportamento da luz

Un grupo de investigadores fixo avances significativos no campo da manipulación da luz explorando o uso da distorsión da rede nos cristais fotónicos para producir efectos de pseudogravedade. Os cristais fotónicos, coa súa capacidade única para controlar e manipular o comportamento da luz, estiveron á vangarda da exploración científica. Estes cristais constrúense organizando diferentes materiais nun patrón repetitivo, permitindo a interacción e a desaceleración da luz.

Ao introducir intencionadamente a distorsión da rede, os investigadores puideron romper o espazamento regular dos elementos nos cristais fotónicos. Esta distorsión provocou unha traxectoria curva no medio, semellante á flexión da luz baixo a influencia dun campo gravitatorio. Noutras palabras, os investigadores foron capaces de crear pseudogravidade dentro dos cristais fotónicos, alterando o camiño da luz coma se estivese afectado pola gravidade.

O equipo de científicos utilizou ondas de terahercios e un cristal fotónico distorsionado con silicio para realizar os seus experimentos. A través destes experimentos, demostraron de forma convincente a desviación destas ondas polo cristal fotónico distorsionado. Os resultados foron consistentes coas predicións teóricas baseadas na teoría xeral da relatividade de Albert Einstein.

As posibles aplicacións desta investigación son amplas. No campo da comunicación, a capacidade de dirixir os raios de luz dentro do rango de terahercios podería resultar inestimable para o desenvolvemento da tecnoloxía 6G. Ademais, estes descubrimentos abren novas posibilidades para o campo da física do gravitón, o que suxire que os cristais fotónicos poderían aproveitar os efectos gravitatorios de formas únicas.

Este estudo, realizado por investigadores da Universidade de Tohoku e da Universidade de Osaka, contribúe á nosa comprensión da manipulación da luz e abre o camiño para unha maior exploración neste campo fascinante.

Fontes:

- "Deflexión de ondas electromagnéticas por pseudogravedade en cristais fotónicos distorsionados" - Kanji Nanjyo et.al., Physical Review A

- "Creación de efectos de pseudogravidade en cristais fotónicos" - Tohoku University News