Comprensión das precipitacións extremas: mellora das simulacións climáticas

Predicir os patróns de precipitacións diariamente é crucial para as nosas actividades diarias, pero que hai de comprender os extremos das precipitacións a longo prazo? Os planificadores urbanos, os científicos e outras partes interesadas requiren información precisa sobre eventos meteorolóxicos extremos para planificar de forma eficaz o almacenamento de auga, a agricultura e a preparación futuras contra as tormentas destrutivas. Non obstante, os modelos climáticos adoitan fallar á hora de simular con precisión estes eventos extremos.

Para afrontar este desafío, os investigadores do Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley do Departamento de Enerxía centráronse en mellorar a representación dos procesos da nube nos modelos climáticos. Dada a complexidade do sistema climático, é imposible simular cada detalle. Polo tanto, os científicos empregan varias simplificacións, como dividir o globo terráqueo en columnas de cuadrícula. Nunha técnica chamada superparametrización, cada columna contén un modelo de alta resolución que pode simular nubes individuais, unha mellora significativa en comparación con outros modelos.

Non obstante, simular nubes enteiras non é suficiente. É fundamental ter en conta os procesos microfísicos que ocorren dentro das nubes, incluíndo a formación e dispersión de gotas de nubes e cristais de xeo. Estes procesos son demasiado pequenos para ser simulados directamente, polo que os científicos usan representacións.

Para investigar o impacto destas representacións, os científicos do clima do Berkeley Lab realizaron simulacións do clima pasado utilizando dous métodos diferentes: un con parámetros máis detallados e outro con menos. Ao comparar estas simulacións con observacións do mundo real, avaliaron a precisión dos modelos.

Os resultados revelaron que ambos os conxuntos de parámetros tiveron un impacto na simulación de precipitacións extremas, tanto a longo prazo (ata un ano) como a curto prazo (ao redor de cinco días), cun efecto especialmente notable nos trópicos. Os parámetros máis detallados produciron nubes con maior movemento vertical e, en consecuencia, precipitacións máis extremas.

Aínda que as representacións diferían, ambos conxuntos de parámetros caían dentro do rango de observacións do mundo real. Este estudo demostra o potencial de incorporar procesos microfísicos nos modelos climáticos para mellorar a súa precisión.

Comprender os eventos de precipitación extrema é fundamental para unha planificación e preparación eficaces. Ao aproveitar o poder das computadoras avanzadas e mellorar os modelos climáticos, os científicos pretenden proporcionar predicións máis precisas e axudar á sociedade a adaptarse e mitigar os impactos dos fenómenos meteorolóxicos extremos.

FAQs

Por que é importante comprender as precipitacións extremas en escalas de tempo a longo prazo?

Comprender as precipitacións extremas en escalas de tempo a longo prazo é fundamental para planificar o almacenamento de auga, a agricultura e a preparación futuras contra as tormentas destrutivas. Axuda ás partes interesadas a tomar decisións informadas, a asignar recursos de forma eficaz e a implementar estratexias para mitigar e adaptarse aos impactos dos fenómenos meteorolóxicos extremos.

Como representan os modelos climáticos os procesos da nube?

Os modelos climáticos usan simplificacións para representar os procesos da nube porque simular cada detalle sería computacionalmente inviable. Unha técnica chamada superparametrización consiste en colocar un modelo de alta resolución dentro de cada columna da cuadrícula da simulación global, permitindo a simulación de nubes individuais dentro do modelo.

Que son os procesos microfísicos na formación de nubes?

Os procesos microfísicos fan referencia aos mecanismos implicados na formación e dispersión de gotas de nubes e cristais de xeo dentro das nubes. Estes procesos inclúen a condensación de vapor de auga, a formación de gotas de nubes e cristais de xeo e as interaccións posteriores como a coalescencia e a ruptura.

¿Poden os modelos climáticos simular con precisión eventos de precipitación extrema?

Aínda que os modelos climáticos poden non ser perfectos, incorporar representacións máis detalladas dos procesos de microfísica das nubes pode mellorar a súa precisión na simulación de eventos de precipitación extrema. Este estudo demostra o potencial do uso de tales representacións para mellorar as predicións do modelo climático e comprender mellor os impactos dos fenómenos meteorolóxicos extremos.