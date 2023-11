Un novo estudo revela o impacto da calidade do aire no secuestro de carbono

Un estudo recente realizado pola Carnegie Institution for Science destacou o impacto significativo da calidade do aire na captura natural de carbono polas plantas. Os investigadores descubriron que a mellora da calidade do aire pode mellorar a capacidade das plantas para absorber o dióxido de carbono atmosférico, mitigando así o cambio climático. Este achado subliña o papel crucial que xogan as actividades humanas e a contaminación dos aerosols no proceso de absorción de carbono das plantas.

O estudo utilizou datos de satélites para analizar a correlación entre a actividade fotosintética e a contaminación dos aerosols en Europa. Os resultados revelaron que as plantas capturan máis carbono os fins de semana cando hai menos contaminación industrial e menos persoas que se desprazan. Esta observación arroxa luz sobre os efectos negativos da mala calidade do aire, provocada polos aerosois emitidos polos desprazamentos e a queima de combustibles fósiles ou madeira, no proceso natural de absorción de carbono das plantas.

Estudos anteriores demostraron que a contaminación por aerosol pode reducir o rendemento dos cultivos agrícolas ata un 20 por cento, facendo fincapé aínda máis nas consecuencias prexudiciais da contaminación do aire na produtividade das plantas.

O equipo de investigación empregou unha técnica innovadora que aproveita a fluorescencia emitida durante a fotosíntese para medir a actividade fotosintética. Compararon estes datos coas medicións de aerosois obtidas da Visible Infrared Imaging Radiometer Suite. Ao centrarse en Europa, onde existen patróns establecidos de actividade humana ao longo da semana, o estudo revelou un ciclo semanal recorrente na actividade fotosintética. A fotosíntese alcanzou o seu máximo durante as fins de semana e diminuíu durante os días laborables, correlacionándose inversamente cos niveis de contaminación dos aerosols.

As implicacións deste estudo son de gran alcance, especialmente en relación aos esforzos de mitigación do cambio climático. A investigación suxire que a redución da contaminación por partículas para manter a actividade fotosintética a nivel de fin de semana durante toda a semana podería eliminar anualmente de 40 a 60 megatones de dióxido de carbono, aumentando así a produtividade agrícola sen ampliar as terras de cultivo. Estes achados teñen importantes implicacións políticas, especialmente para os gobernos europeos que traballan en sistemas de captura e almacenamento de carbono.

En conclusión, este estudo subliña o papel vital que xoga a calidade do aire no secuestro natural de carbono por parte das plantas. A mellora da calidade do aire non só beneficia a saúde humana senón que tamén mellora a capacidade das plantas para combater o cambio climático ao absorber de forma eficiente o dióxido de carbono atmosférico.

FAQ

1. Que é o secuestro de carbono?

O secuestro de carbono refírese ao proceso de captura e almacenamento do dióxido de carbono atmosférico, un dos principais gases de efecto invernadoiro responsables do quecemento global. Este proceso pode ocorrer de forma natural a través de ecosistemas como bosques, océanos e solo, así como a través de métodos de enxeñería humana.

2. Como contribúen as plantas ao secuestro de carbono?

As plantas, mediante o proceso da fotosíntese, absorben o dióxido de carbono da atmosfera e convérteno en materia orgánica. Este carbono almacénase en forma de biomasa en árbores, plantas e solo. Polo tanto, os bosques sans e en crecemento serven como sumidoiros de carbono esenciais, almacenando cantidades importantes de carbono durante longos períodos.

3. Cales son algúns métodos de secuestro de carbono de enxeñería humana?

Os métodos de secuestro de carbono de enxeñería humana inclúen tecnoloxías como a captura e almacenamento de carbono (CCS), onde as emisións de CO2 de fontes industriais e relacionadas coa enerxía son capturadas e almacenadas baixo terra en formacións xeolóxicas. Outro método é a bioenerxía con captura e almacenamento de carbono (BECCS), que combina a xeración de enerxía de biomasa con CCS.

4. Como pode afectar a calidade do aire ao secuestro de carbono?

A calidade do aire, en particular a contaminación por aerosois, pode ter efectos negativos na captura de carbono. Os aerosois, emitidos por actividades como os desprazamentos e a queima de combustibles fósiles ou madeira, poden diminuír a eficiencia da fotosíntese nas plantas. Mellorando a calidade do aire e reducindo a contaminación por partículas, pódese mellorar a capacidade das plantas para absorber o dióxido de carbono e contribuír ao secuestro de carbono.

Fonte: Carnegie Institution for Science (https://carnegiescience.edu/)