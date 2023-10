Unha ráfaga de radio de 8 millóns de anos podería axudar a resolver o misterio da materia desaparecida do universo

Os científicos lograron un gran avance na comprensión do misterio da materia que falta no universo. Unha ráfaga de radio rápida (FRB) de 8 millóns de anos, a máis antiga e distante xamais observada, orixinouse de galaxias en colisión. Este FRB, designado como FRB 20220610A, foi detectado polo Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) en Australia Occidental.

Os FRB son ráfagas curtas de ondas de radio que duran milisegundos, sendo a súa orixe descoñecida. Non obstante, este FRB que bate récords, procedente da fusión de galaxias, podería axudar a arroxar luz sobre a orixe destes misteriosos estalidos. A explosión liberou tanta enerxía en milisegundos como o sol produce en 30 anos.

A materia que falta no universo refírese ao feito de que a metade da materia esperada é indetectable. Esta materia ausente, composta por átomos chamados barións, non é materia escura senón materia "ordinaria" que está pouco distribuída entre galaxias. As técnicas actuais son ineficaces para detectar esta materia porque é tan difusa e quente.

Científicos, entre eles o falecido astrónomo australiano Jean-Pierre 'J-P' Macquart, estiveron explorando o uso de FRB como ferramenta para detectar esta materia esquiva. A medida que os FRB viaxan a grandes distancias, a súa radiación é dispersa pola materia que falta. Esta dispersión permite aos científicos medir a densidade do universo e localizar a materia bariónica que falta.

A investigación do equipo confirma a relación de Macquart, que mostra que canto máis lonxe está un FRB, máis gas difuso revela entre galaxias. Con preto de 50 FRB rastrexados ata as súas fontes, os científicos prevén que se detectarán miles máis no futuro. Os próximos telescopios Square Kilometer Array (SKA) en Australia e América do Sur, así como o Extremely Large Telescope (ELT) en Chile, proporcionarán máis información sobre as orixes dos FRB e a estrutura do universo.

A investigación do equipo ASKAP publicouse na revista Science, destacando o potencial dos FRB para comprender a materia que falta e a composición do universo.

