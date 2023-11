O descubrimento de Jörmungandr walhallaensis desbloquea os segredos dos antigos lagartos mariños

Un descubrimento innovador en Dacota do Norte arroxou luz sobre a evolución dos antigos lagartos mariños e proporcionou información valiosa sobre a historia xeolóxica de América do Norte do Cretácico tardío. Recentemente identificada e nomeada Jörmungandr walhallaensis, esta nova especie de mosasaurio, un gran lagarto acuático carnívoro, actúa como un vínculo de transición entre dous coñecidos mosasauros. Os restos fósiles, atopados preto de Walhalla, Dakota do Norte, revelaron detalles interesantes sobre as adaptacións acuáticas e a liñaxe dos mosasauros.

Jörmungandr walhallaensis, que mide un colosal 24 pés de longo, percorreu os océanos hai aproximadamente 80 millóns de anos. Esta especie mostra trazos que salvan a brecha entre os mosasauros máis primitivos e os avanzados. Os científicos fixeron comparacións, comparando a aparencia de Jörmungandr cun dragón de Komodo con aletas, facendo fincapé nas súas características únicas.

O primeiro mosasauro foi descuberto hai máis de dous séculos, anterior á palabra "dinosauro". Non obstante, moitas preguntas sobre estes antigos lagartos mariños seguen sen responder. Un aspecto particularmente intrigante é a evolución das aletas e a transición a un estilo de vida totalmente acuático. Os investigadores especulan que isto ocorreu polo menos tres veces, posiblemente máis. Outra cuestión é a súa relación cos lagartos e as serpes monitores. Desentrañar as conexións evolutivas entre diferentes grupos de mosasaurios é un crebacabezas en curso, e a identificación de Jörmungandr walhallaensis contribúe con outra peza valiosa ao panorama científico máis amplo.

Os restos fosilizados desta nova especie de mosasauro foron desenterrados en 2015 durante unha escavación no nordeste de Dacota do Norte. O achado incluía un cranio case completo, mandíbulas, columna cervical e varias vértebras. A análise detallada e a exploración da superficie revelaron un mosaico de características que se asemellan a Clidastes, un mosasauro máis pequeno e primitivo, e a Mosasaurus, unha criatura enorme que alcanzou unha lonxitude de case 50 pés e que cohabitaba co Tyrannosaurus rex. As estimacións suxiren que Jörmungandr walhallaensis alcanzou unha lonxitude duns 24 pés. Ademais das aletas e unha cola semellante a unha quenlla, tiña unhas "cellas enfadadas" distintivas causadas por unha crista ósea no seu cranio e unha cola un pouco máis curta en comparación co seu corpo.

O descubrimento de Jörmungandr walhallaensis proporciona unha visión evolutiva crucial e contribúe á nosa comprensión do período xeolóxico no que existiron estas criaturas. Clint Boyd, coautor e representante do North Dakota Geological Survey, explica que ampliar o noso coñecemento da liña temporal xeográfica e temporal mellora a nosa comprensión destes notables réptiles mariños.

Con cada novo achado, achegámonos a comprender as diversas formas e relacións dos mosasauros. Jörmungandr walhallaensis ocupa un lugar especial nesta narración, desbloqueando segredos agochados nas antigas profundidades do océano e acendendo a curiosidade científica.

FAQ

Que é Jörmungandr walhallaensis?

Jörmungandr walhallaensis é unha especie de mosasauro descuberta recentemente, un gran lagarto acuático que viviu hai 80 millóns de anos durante o período Cretácico tardío. Serve como un vínculo de transición entre dúas especies de mosasauro ben coñecidas e proporciona información crítica sobre a súa historia evolutiva.

Onde se atopou Jörmungandr walhallaensis?

Os restos fósiles de Jörmungandr walhallaensis foron descubertos preto de Walhalla, Dakota do Norte.

Cales son algunhas das características únicas de Jörmungandr walhallaensis?

Jörmungandr walhallaensis medía aproximadamente 24 pés de lonxitude e mostraba características que lembraban tanto aos mosasauros primitivos como aos avanzados. Estes incluíron aletas, unha cola semellante a unha quenlla, unhas "cellas enfadadas" distintivas e unha cola un pouco máis curta en comparación co seu corpo.

Como contribúe o descubrimento de Jörmungandr walhallaensis ao coñecemento científico?

Ao estudar Jörmungandr walhallaensis, os científicos obteñen información sobre a evolución, as adaptacións e a liñaxe dos mosasauros. Os achados axudan a xuntar a complexa relación entre diferentes grupos de mosasaurios e a afondar na nosa comprensión da historia xeolóxica de América do Norte do Cretácico tardío.

Que outras preguntas quedan sobre os mosasauros?

A pesar do progreso significativo, moitas preguntas sobre os mosasauros seguen sen resposta. Os investigadores aínda están explorando como os mosasauros evolucionaron as aletas e pasaron a un estilo de vida totalmente acuático. Tamén están a investigar a relación dos mosasaurios para controlar lagartos e serpes e buscan comprender as interconexións entre diferentes especies de mosasaurios.