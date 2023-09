Novo descubrimento: un pequeno burato negro devora unha estrela parecida ao Sol nunha galaxia próxima

By

Os astrónomos da Universidade de Leicester fixeron un descubrimento innovador dunha estrela semellante ao noso sol sendo consumida gradualmente por un pequeno buraco negro. A estrela, chamada Swift J0230, está situada na galaxia próxima 2MASX J02301709+2836050, a uns 500 millóns de anos luz de distancia da Vía Láctea. Este achado proporciona un "eslabón perdido" na nosa comprensión dos buracos negros e a súa interrupción das estrelas en órbita.

Os astrónomos detectaron a estrela a través dun brillante flash de raios X orixinado no centro da galaxia utilizando unha nova ferramenta desenvolvida para o Observatorio Neil Gehrels Swift. Outras observacións revelaron que Swift J0230 brillaría durante 7-10 días antes de apagarse bruscamente, repetindo este ciclo cada 25 días.

Este comportamento cae entre dous tipos de erupcións normalmente asociadas ás interaccións do burato negro: erupcións cuasi-periódicas e transitorios nucleares periódicos. As emisións do Swift J0230 prodúcense regularmente, o que suxire que reduce a brecha entre os dous tipos de explosións.

Baseándose en modelos desenvolvidos para eventos similares, os científicos determinaron que Swift J0230 representa unha estrela de tamaño similar ao noso Sol que orbita un buraco negro de pouca masa no centro da súa galaxia. A medida que a órbita da estrela achégaa á intensa atracción gravitatoria do buraco negro, o material equivalente a tres Terras é tirado da atmosfera da estrela e quéntase ao caer no buraco negro. Este proceso libera unha cantidade importante de raios X.

O autor principal do estudo, o doutor Phil Evans, afirmou que esta é a primeira observación dunha estrela semellante ao sol sendo triturada e consumida repetidamente por un buraco negro de pouca masa. O descubrimento destes eventos de "interrupción parcial das mareas repetidas" proporciona información valiosa sobre os tipos de obxectos implicados e a súa frecuencia.

Os investigadores estiman que o buraco negro responsable de devorar a Swift J0230 ten entre 10,000 e 100,000 veces a masa do noso sol, que é relativamente pequena en comparación cos buracos negros supermasivos que se atopan normalmente no centro das galaxias. O estudo destaca o potencial para descubrir máis obxectos como Swift J0230 utilizando novas ferramentas de detección de transitorios.

En xeral, este novo descubrimento avanza significativamente na nosa comprensión da interacción entre os buracos negros e as estrelas en órbita, arroxando luz sobre o intrigante fenómeno da destrución de estrelas por buracos negros de baixa masa.

