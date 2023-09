Un estudo mostra que os xenes herdados dos neandertais aumentan a gravidade da COVID-19

Un novo estudo realizado por investigadores do Instituto Mario Negri de Investigación Farmacolóxica de Italia revelou que as persoas que experimentaron casos graves de COVID-19 tiñan máis probabilidades de posuír xenes específicos que herdaron dos neandertais. O estudo centrouse na provincia de Bérgamo, que foi o epicentro da pandemia en Italia.

A investigación, publicada na revista iScience, descubriu que unha parte importante do xenoma humano estaba asociada co risco de contraer COVID-19 e desenvolver síntomas graves, especialmente entre os residentes das zonas máis afectadas. No estudo participaron 1,200 participantes e a análise mostrou que tres dos seis xenes dunha rexión do cromosoma 3 estaban relacionados cun aumento da susceptibilidade ao COVID-19 grave. Estes xenes inclúen CCR9 e CXCR6, que desempeñan un papel na actividade dos glóbulos brancos e na inflamación durante as infeccións, así como o LZTFL1, que regula o desenvolvemento e a función das células do tracto respiratorio.

Os investigadores sinalaron que aínda non está claro que xene entre os tres xoga o papel máis significativo. Ademais, o estudo identificou 17 novas rexións xenómicas que poden estar asociadas con enfermidades graves ou risco de infección.

Un achado especialmente interesante do estudo foi que tres dos seis xenes asociados á gravidade da COVID-19 foron herdados dos neandertais, concretamente do xenoma Vindija descuberto en Croacia. Aínda que estes xenes poden protexer aos neandertais, agora provocan unha resposta inmune excesiva nos humanos modernos, o que leva a enfermidades máis graves.

O estudo tamén revelou que os individuos co haplotipo neandertal tiñan un risco significativamente maior de desenvolver COVID-19 grave, requirir coidados intensivos e necesitar ventilación mecánica en comparación cos que non teñen esta herdanza xenética. A presenza do haplotipo neandertal tamén estivo asociada cunha maior taxa de casos graves entre os familiares de primeiro grao.

Este estudo proporciona máis probas do papel que xoga a xenética na determinación da gravidade da COVID-19. A comprensión destes factores xenéticos podería axudar a identificar os individuos que poden ser máis susceptibles a enfermidades graves e garantir que se poñan en marcha as intervencións adecuadas.

Fontes:

– Estudo: revista iScience

– Giuseppe Remuzzi, director do Instituto Mario Negri

– Marina Noris, xefa do Centro de Xenómica Humana do Instituto Mario Negri

– Un estudo de 2022 realizado por Karolinska Institutet e Max Planck Institute