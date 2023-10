Os astrónomos descobren pequenos cristais de cuarzo na atmosfera do exoplaneta WASP-17b

Os astrónomos que usan o telescopio espacial James Webb fixeron un descubrimento emocionante. Por primeira vez, detectaron pequenos cristais de cuarzo que conteñen sílice dentro da atmosfera dun exoplaneta. O exoplaneta, coñecido como WASP-17b, é un xigante gaseoso situado a 1,300 anos luz da Terra.

Observacións previas do Telescopio Espacial Hubble indicaron a presenza de aerosois, ou partículas diminutas, na atmosfera de WASP-17b. Non obstante, os investigadores non esperaban que estes aerosois estivesen feitos de cuarzo. A sílice, o principal compoñente do cuarzo, é un mineral común que se atopa na Terra e úsase para producir vidro.

A detección realizouse mediante o instrumento de infravermellos medios do telescopio Webb. Os investigadores estaban encantados co descubrimento, xa que esperaban atopar silicatos de magnesio en lugar de cuarzo. Os silicatos de magnesio detectáronse previamente en atmosferas de exoplanetas, pero o cuarzo é un novo achado.

A presenza de cuarzo na atmosfera de WASP-17b podería axudar aos científicos a comprender mellor os materiais que forman ambientes planetarios diferentes aos nosos. As nubes de gran altitude do planeta, onde se atoparon as nanopartículas de cuarzo, están moldeadas por condicións extremas. Con temperaturas ao redor de 2,700 graos Fahrenheit e unha presión dunha milésima parte do que experimentamos na superficie terrestre, os cristais sólidos poden formarse directamente a partir do gas sen pasar antes por unha fase líquida.

WASP-17b está bloqueado pola marea á súa estrela, o que significa que un lado sempre mira á estrela, experimentando temperaturas abraiantes, mentres que o outro lado permanece máis frío. Os investigadores especulan que as partículas de cuarzo xiran dentro da atmosfera do exoplaneta, impulsadas por ventos de alta velocidade.

O descubrimento de cristais de cuarzo na atmosfera de WASP-17b proporciona información valiosa sobre a composición de xigantes de gas quente coma este. Ao comprender os diferentes materiais presentes nas atmosferas dos exoplanetas, os científicos poden obter unha comprensión máis ampla da súa composición global e de como dan forma aos seus ambientes.

As deteccións sensibles do telescopio espacial James Webb están a revolucionar a nosa comprensión dos exoplanetas e as súas condicións atmosféricas. Ao descubrir novos detalles sobre os exoplanetas, os investigadores poden afondar a nosa comprensión do universo e dos diversos ambientes que existen máis aló do noso propio sistema solar.

Fontes:

– [The Astrophysical Journal Letters](https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ac04c3)

-CNN